OM Mercato : Veretout dévoile les dessous de son départ de l’AS Rome

Publié par Timothée Jean le 17 février 2023 à 15:10

Arrivé à l’ OM lors du dernier mercato, Jordan Veretout est revenu sur la manière dont son aventure à l’AS Rome s’est terminée.

Après une période d’adaptation difficile, Jordan Veretout est progressivement monté en puissance à l’ OM. Très en vue depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar, le milieu de terrain tricolore continue de produire de bonnes performances à l'Olympique de Marseille. Dur sur l’homme, constant dans les efforts et habile au pied, le joueur de 25 ans évolue actuellement à un très haut niveau sous les ordres d’Igor Tudor.

Positionné dans un registre qu’il lui est propre, Jordan Veretout forme avec Valentin Rongier un duo redoutable dans l’entrejeu phocéen. Toutefois, avant de retrouver des couleurs à l’ OM, le milieu de terrain a vécu un passage très délicat à l’ AS Rome. Le principal concerné est même revenu sur cette période difficile.

OM Mercato : Veretout raconte comment l'AS Rome l'a poussé à partir

Dans une longue interview accordée à Maritima Médias, Jordan Veretout a confié qu’il n'était plus vraiment désiré à l'AS Rome suite à l’arrivée de José Mourinho. L’entraîneur portugais préférait miser sur d’autres profils. Au fil du mercato estival, les dirigeants romains vont alors faire en sorte d'inciter le Français à partir de lui-même, en le privant des matchs amicaux.

« Pendant ma préparation avec l’AS Roma, je me suis rendu compte que j’allais partir. Le coach ne m’a pas fait jouer les matchs amicaux. J’ai fait une préparation sur la pointe des pieds pour ne pas me blesser, ce qui est tout à fait normal », a-t-il indiqué.

Alors, lorsque l’offre de l’ OM s’est présentée, Jordan Veretout a rapidement sauté sur l’occasion pour s’en aller. « Et quand j’arrive à Marseille, je ne suis pas prêt physiquement, même si je n’étais pas blessé et que j’ai enchainé les entraînements. Mentalement et physiquement, je n’étais pas prêt à répondre présent tout de suite », a-t-il ajouté. Après des prestations difficiles, le milieu de terrain a commencé à enchaîner les rencontres et s’est fait définitivement une place dans l’entrejeu de l’ OM. Il devrait être aligné dimanche contre Toulouse lors de la 24e journée de Ligue 1.