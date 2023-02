OM : Les aveux de Valentin Rongier sur la méthode Tudor

Publié par Timothée Jean le 16 février 2023 à 20:55

Après des débuts difficiles, Igor Tudor a réussi à imposer un football énergique et efficace à l’ OM. Valentin Rongier s’est exprimé sur ce sujet.

Après un début de saison décevant, marqué par une terrible élimination en Ligue des champions, l’ OM a profité de la trêve liée à la Coupe du monde pour retrouver son meilleur niveau de jeu. Depuis le début de l’année 2023, le club phocéen semble totalement métamorphosé, comptabilisant 8 victoires en 10 derniers matchs. L’ OM a enchainé des résultats positifs afin de retrouver la deuxième de Ligue 1, avec cinq points de retard sur le PSG.

Cette performance remarquable de l' OM est en grande partie due à l’excellent travail d’Igor Tudor. Pourtant, vivement décrié en début de saison pour son coaching rugueux, exigeant des efforts physiques intenses à chaque séance, le technicien coach a réussi à imposer sa méthode à Marseille. Si certains joueurs de l’Olympique de Marseille se montraient récalcitrants, Igor Tudor est resté droit dans ses bottes, intransigeant dans ses idées et a finalement réussi à instaurer un football efficace et séduisant à l' OM.

Les résultats lors de ces dernières semaines ont également vite balayé tout le reste. Valentin Rongier a même reconnu que les débuts d’Igor Tudor à l’ OM furent difficiles, mais sa méthode est aujourd’hui intégrée par tous, avec efficacité. « Quand les choses ne vont pas bien, les coachs sont critiqués, c’est normal. Ça a pris du temps, mais on a fini par trouver notre rythme et, maintenant, on travaille encore mieux qu’en début de saison », a-t-il confié dans une interview accordée au site officiel de la LFP.

OM : Valentin Rongier, un rôle et un statut important

L’entraîneur de l’ OM peut s'appuyer sur Valentin Rongier, dont la discipline, le volume et l'intelligence tactique comptent beaucoup dans son système de jeu. Le milieu de terrain s’est parfaitement adapté aux consignes, travaille sans états d'âme et commence à afficher de belles statistiques à Marseille en 31 rencontres disputées cette saison.

« J’essaie de ne rien oublier de ce qu’il nous demande. Son style de jeu requiert beaucoup d’énergie, physique comme mentale, pour éviter les erreurs et je pense que c’est ce que je fais le mieux. […] J’essaie toujours de faire de mon mieux, je m’applique au maximum », a-t-il ajouté.

Travailleur, habile balle au pied et capable d’évoluer à plusieurs postes, Valentin Rongier a convaincu Igor Tudor, comme ses prédécesseurs Jorge Sampaoli ou encore André Villas-Boas. Son attitude exemplaire et son professionnalisme ont été récompensés par le brassard de capitaine de l' OM en l’absence de Dimitri Payet. « Le coach m’a donné le brassard parce qu’il a confiance en moi. Mais on est 11 capitaines sur le terrain, on essaie tous de se pousser les uns les autres (…) j’ai le brassard, mais cela ne change pas grand-chose dans ma façon d’être », a-t-il conclu.