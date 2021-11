OM : Coup dur pour Sampaoli, un blessé en sélection !

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 14:41

L’ OM vient de recevoir une mauvaise nouvelle lors de cette trêve internationale. Cengiz Ünder s’est blessé avec sa sélection nationale.

OM : Cengiz Ünder s’est blessé au dos

Les entraîneurs le redoutent à chaque fois et ils ont raison. La trêve internationale amène parfois son lot de blessure, de quoi marquer un peu plus les organismes déjà mis à rude épreuve depuis l’entame de la saison. C’est notamment le cas de Jorge Sampaoli. L'entraîneur de l' Olympique de Marseille vient de perdre l’un de ses meilleurs atouts offensifs lors de cette trêve internationale. Cengiz Ünder s’est blessé avec sa sélection nationale.

La Fédération de Turquie de football a en effet annoncé la blessure de l’ailier droit via son site officiel. Ce dernier souffre de douleurs au dos selon les examens médicaux réalisés par le staff médical de la Turquie. Victime d'une blessure dorsale, Cengiz Ünder va devoir revenir de manière prématurée à Marseille pour se soigner. « Des discussions ont eu lieu entre les équipes médicales de l'équipe nationale et de l'Olympique de Marseille sur le sujet et il a été convenu qu'il serait opportun de commencer le traitement de Cengiz en Turquie », peut-on lire dans le communiqué de la sélection turque.

La durée d'indisponibilité de Cengiz Ünder inconnue

Blessé, l’attaquant de l'Olympique de Marseille manquera donc les deux prochaines rencontres de la Turquie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il sera absent pour les matchs contre Gibraltar et Monténégro, prévus les 13 et 16 novembre prochains. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été précise, mais l’inquiétude gagne déjà du terrain à Marseille. L’ OM pourrait être privé de son attaquant lors du choc contre l’Olympique Lyonnais, prévu le dimanche 21 novembre. Arrivé cet été sous la forme d’un prêt de l’AC Rome, Cengiz Ünder s’est très vite imposé à Marseille. Auteur de 4 buts en 11 rencontres de Ligue 1, le buteur turc enregistre son premier coup de mou cette saison.