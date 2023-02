OL Mercato : Des précisions tombent pour le transfert de Lovren

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 10:17

Recruté cet hiver à l'OL, le défenseur central croate Dejan Lovren n'a pas énormément coûté à la direction rhodanienne. Voici quelques précisions.

L'Olympique Lyonnais a-t-il réalisé un bon mercato hivernal ? Avec trois recrues et... huit départs, le club rhodanien n'a pas vraiment satisfait ses supporters. Et la rechute en championnat contre Auxerre, pourtant 19ème de Ligue 1 au coup d'envoi de la 24ème journée, montre à nouveau les limites de l'effectif. Déjà dans le dur en début de saison, les hommes de Laurent Blanc restent bloqués à cette triste 9ème place auxquels ils semblent abonnés depuis plusieurs semaines.

À qui la faute ? Le président de l'OL Jean-Michel Aulas a forcément sa part de responsabilité dans l'histoire. Avec l'arrivée officielle de John Textor en tant que nouveau propriétaire du club, il avait fait rêver les fans par certaines déclarations. Parmi elles, des promesses sur le mercato hivernal. Malheureusement pour le dirigeant français, les choses ne se sont pas passées comme il l'avait entendu.

Dejan Lovren est bien arrivé libre à l'OL

Critiqué malgré un retour aux sources à l'Olympique Lyonnais, le défenseur croate Dejan Lovren subit comme ses coéquipiers les conséquences des mauvais résultats du club. Cependant, l'ancien de Liverpool a dû conquérir certains cœurs rhodaniens. Le taulier de 33 ans a fait des efforts pour rejoindre l'actuel neuvième de Ligue 1, en arrivant libre selon un communiqué d'OL Groupe.

Le Zenith-Saint-Petersbourg, son ancien club s'est également montré indulgent vis-à-vis de l'OL en ne demandant aucune indemnité de transfert pour payer les six derniers mois de contrat de Lovren. Ainsi, le défenseur a pu facilement négocier avec Jean-Michel Aulas et la direction rhodanienne pour un retour. Pour rappel, il avait déjà porté ses couleurs entre 2010 et 2013 (102 matchs). Depuis son arrivée le 2 janvier dernier, Dejan Lovren a disputé 9 rencontres sur 10 possibles en tant que titulaire sous les ordres de Laurent Blanc. Preuve d'un « come-back » réussi.