LOSC Mercato : Paulo Fonseca plaît beaucoup à la Ligue 1

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 11:17

L'entraîneur portugais du LOSC Paulo Fonseca réalise une bonne saison. Certains clubs de Ligue 1 ne sont pas surpris car ils l'ont courtisé par le passé.

Le LOSC peut être satisfait de la tournure que prend sa saison. Alors qu'ils ne parvenaient pas à intégrer le top 5 de Ligue 1 en début de saison, les Dogues se sont bien repris. Sous la houlette de leur entraîneur Paulo Fonseca, arrivé l'été dernier, ils ont enchaîné 3 victoires sur les 5 derniers matchs dans l'élite. La chute du Stade Rennais, défait à 3 reprises sur les 4 derniers matchs, a aussi contribué au retour au premier plan du LOSC.

Le mercato hivernal n'a pourtant pas été fructueux. On notera un changement de gardien, avec le départ de Léo Jardim pour l'arrivée de l'expérimenté Benoît Costil (407 matchs de Ligue 1). Cependant, c'est le jeune portier Lucas Chevalier qui possède l'entière confiance de Paulo Fonseca. L'ancien auxerrois n'a toujours pas disputé de rencontre officielle avec les Dogues malgré sa signature officielle le 26 janvier dernier.

Le LOSC a doublé l'OL et l'AS Monaco pour Paulo Fonseca

Si Paulo Fonseca réalise un bilan plutôt correct avec le LOSC pour sa première saison dans le Nord (14 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites), les supporters peuvent s'estimer heureux de le voir à la tête de leur club préféré. En effet, le technicien de 49 ans plaît beaucoup à la Ligue 1 et à deux clubs en particulier. L'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont tous deux tenté de le recruter par le passé selon les informations de RMC Sport.

C'est l'ancien coach de l'AS Rome qui a directement confirmé ces intérêts auprès de la chaîne : « Il y a eu des abordages, mais ce n’est pas allé plus loin, ça ne s’est pas concrétisé » a-t-il déclaré dans son podcast Joga. Afin de rassurer les fans, le président du LOSC Olivier Létang a déjà fait une mise au point concernant l'avenir de Fonseca.