LOSC Mercato : Létang clarifie la situation de Fonseca à Lille

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 03:25

Le président du LOSC a tranché la question de l’avenir de Paulo Fonseca à Lille, après la polémique sur le mercato hivernal et une supposée prise de bec.

Non content du mercato hivernal du LOSC et d'une prétendue interférence d’Olivier Létang dans les préparations de matchs, Paulo Fonseca a voulu claquer la porte de sortie du club nordiste cet hiver. Il aurait exprimé son désaccord au dirigeant avant le match entre le Stade Rennais et Lille OSC (1-3). Interrogé sur la polémique avec le président du club nordiste et sur le marché des transferts de janvier, le technicien portugais avait botté en touche.

« Je suis ici pour parler du jeu, si nous avons un problème, nous devrons le régler à la maison. Nous avons parlé avec le président et clarifié la situation », avait-il répondu en conférence de presse. Selon L’Équipe, Olivier Letang avait lui calmé le jeu devant les joueurs, en affirmant qu’il fait confiance à ce « super coach ».

LOSC Mercato : Paulo Fonseca va finir la saison à Lille

Près de deux semaines après le supposé vif échange entre Paulo Fonseca et le président du LOSC, ce dernier a mis fin à la polémique, jeudi. Dans des propos rapportés par l’AFP, il assure être en phase avec le coach des Dogues. « Il y a beaucoup de satisfactions », a-t-il rassuré, avant de s'expliquer :

« On a voulu changer pas mal de choses à l'intersaison dans la mentalité, dans le profil des joueurs pour aller avec le modèle de jeu de Paulo Fonseca […]. Il y a deux termes. Tout d'abord, la satisfaction avec le jeu produit et la personnalité, l'état d'esprit de l'équipe […], mais il faut toujours aller chercher l'excellence en permanence. »

Sous contrat au LOSC jusqu’en juin 2024, Paulo Fonseca va finir la saison 2022-2023 à Lille, il n’y a plus de doute. « Le top 5 ? On a les qualités, on a le modèle, on a le coach, on a le staff pour. Le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin de la saison », a déclaré Olivier Letang pour finir. Notons que l'équipe Lilloise est 5e de Ligue 1 à 6 points du podium, après 23 journées de championnat.