PSG-Lille OSC : Les compos sont dévoilées, Galtier retrouve la MNM

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2023 à 11:47

À l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, le PSG accueille Lille OSC ce dimanche à 13 heures. Découvrez les équipes probables prévues pour cette rencontre.

Sur une série de deux victoires consécutives en Ligue 1, le LOSC se déplace au Parc des Princes cet après-midi pour tenter de continuer sur sa belle lancée en championnat face au Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre, qui sera diffusée sur Amazon Prime Vidéo et Canal+ Foot à 13 heures, l’entraîneur parisien, Christophe Galtier, ne pourra pas compter sur son capitaine Marquinhos, ainsi que sur Achraf Hakimi, Nordi Mukiele et Renato Sanches, tous blessés.

Cependant, le successeur de Mauricio Pochettino pourra enfin aligner son trio offensif Messi-Neymar-Mbappé en pleine possession de ses capacités, pour la seconde fois en 2023. Au milieu, Marco Verratti sera aussi disponible pour ce match contre les Dogues. À ses côtés, il y a de nombreuses options, Galtier devra choisir entre Vitinhia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery et Carlos Soler pour l’animation de son 4-3-3. Selon L’Équipe, le milieu des Rouge et Bleu devrait être composé de Fabian Ruiz, Marco Verratti et Danilo Pereira.

En défense, Presnel Kimpembe va logiquement remplacer Marquinhos. Le jeune Timothée Pembélé (20 ans) devrait occuper le flanc droit de la défense en remplacement d'Achraf Hakimi. En face, Paulo Fonseca, le coach de l’équipe lilloise, doit faire sans l’arrière gauche brésilien Ismaily (33 ans) et l’attaquant algérien Adam Ounas (26 ans), tous deux à l’infirmerie, alors que l’avant-centre guinéen Mohamed Bayo (24 ans) est absent pour des raisons personnelles.

Les équipes possibles de PSG-LOSC

Paris SG : Donnarumma - Pembélé, Ramos, Kimpembe (c), Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Danilo, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.

LOSC : Chevalier - Diakité, Fonte (c), Djalo, Weah - André, André Gomes - Angel Gomes, Cabella, Bamba - David.