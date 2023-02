PSG : Marquinhos dans le collimateur des Ultras après Monaco !

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2023 à 19:35

C’est vraiment la crise au PSG. Même Marquinhos, l’un des chouchous du Parc des Princes a réussi à se mettre à dos les Ultras après la défaite à Monaco.

Marquinhos a choqué les supporters du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux après ses déclarations lunaires suite à la défaite face à l’AS Monaco, samedi après-midi, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. En zone mixte, le capitaine parisien a volontairement admis que « tout était mal parti dans ce match. On n’est pas dans notre meilleur moment. On sait qu’on a de qualité. » Mais là où l’international brésilien a tout gâché, c’est lorsqu’il a ajouté : « mais on est humains. Dans le vestiaire, on se parle. On laisse nos familles à la maison, on traverse un moment difficile, mais on se dit les choses. On va s’en sortir tous ensemble. » Des propos qui ont énormément choqué les Ultras sur Twitter, surtout qu’il les a royalement ignorés au terme de la rencontre.

PSG : Les Ultras veulent enlever le brassard à Marquinhos

En plus d'être en difficulté sur les pelouses, Marquinhos a désormais du mal à faire l'unanimité auprès des fans du Paris Saint-Germain. Et pour ne rien arranger à sa situation, après le match à Louis II et la défaite des siens, le défenseur de 28 ans a été filmé par Prime Video en train de dissuader Gianluigi Donnarumma d'aller voir les supporters. « Viens, ça ne sert à rien, ils sont énervés », a lancé le compatriote de Neymar au portier italien, qui ne l’a pas suivi. Un manque de considération que les fans ont relayé sur les réseaux sociaux en lançant le Hashtag #MarquinhosRendLeBrassard.

« Pendant que Marquinhos est payé pour jouer, il nous parle de laisser sa famille… Les supporters payent pour supporter et laissent leurs familles, mais surtout leurs salaires… », écrit Mookie, tandis que John B. Foot assène : « On laisse nos familles à la maison » T’es un joueur de foot venu faire un match à Monaco!Pas militaire qui part se battre dans un pays en guerre… » Reste maintenant à savoir si Christophe Galtier prendra le risque d’arracher le brassard de capitaine à Marquinhos pour le confier à un Presnel Kimpembe, qui est allé à la rencontre des fans après le match.