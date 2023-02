Montpellier HSC Mercato : L'Atlético Madrid a raté un coup au MHSC

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 15:39

Après avoir fait son choix de rejoindre le Montpellier HSC, le portier Benjamin Lecomte a fait une étonnante révélation sur son aventure à l'Atlético.

Et si le Montpellier HSC se donnait le droit de vivre une belle fin de saison ? Actuellement 14ème de Ligue 1, le club pailladin est pour le moment concerné par la zone de relégation puisqu'il ne possède que 4 points d'avance sur le premier relégable, l'ESTAC Troyes. Cela tombe bien, puisque les deux équipes vont avoir l'occasion de s'expliquer ce samedi.

C'est l'ESTAC qui accueille le MHSC, avec la ferme ambition de se donner de l'air à l'issue de la 24ème journée de Ligue 1. Le club dirigé par Patrick Kisnorbo reste sur 3 défaites consécutives en championnat, en encaissant notamment 11 buts. Mais Montpellier ne peut pas vraiment rire de sa situation, car la sienne n'est guère meilleure. Certes, il y a eu un dernier succès 3-0 la semaine passée face à Brest. Mais avant cela, les hommes de Michel Der Zakarian comptaient 2 défaites consécutives contre Strasbourg (0-2) et le PSG (1-3).

Benjamin Lecomte a failli snober le Montpellier HSC pour l'Atlético Madrid

Pour cette rencontre, le Montpellier HSC a décidé de faire confiance à Benjamin Lecomte afin de garder sa cage inviolée. Arrivé libre cet hiver après un passage à l'Atlético de Madrid, le portier de 31 ans s'est confié sur son aventure espagnole auprès de L'Équipe. Et s'il n'a disputé aucun match de Liga avec les Colchoneros, il en garde un très bon souvenir : « Quand on regarde juste les chiffres, on peut se dire que j’ai perdu mon temps à l’Atlético. Mais en fait pas du tout. Je me suis entraîné avec de très grands joueurs. Ça a été exceptionnel à vivre » a-t-il d'abord lancé.

Pendant l'entretien, Lecomte a également affirmé qu'il aurait pu poursuivre sa carrière en Espagne : « Je me suis même posé la question de savoir si, malgré mon temps de jeu inexistant, je restais là-bas ou pas. J’y étais vraiment très bien. J’ai juste le regret de ne pas avoir joué au moins un match avec ce maillot » a-t-il ajouté. Désormais, l'ancien de l'AS Monaco tente de se relancer à Montpellier, où il a été titularisé sur l'ensemble des rencontres de Ligue 1 (4) depuis son arrivée le 26 janvier dernier.