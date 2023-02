Montpellier HSC Mercato : Officiel, Der Zakarian de retour au MHSC

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 15:21

Michel Der Zakarian est le nouvel entraineur du Montpellier HSC. Son retour à La Paillade a été officialisé, ce mercredi, comme prévu. Sa réaction.

Quelques heures après avoir mis à pied Romain Pitau et ses adjoints : Pascal Baills et Frédéric Mendy, le Montpellier HSC a nommé un nouvel entraineur . Le président Laurent Nicollin a porté son choix sur Michel Der Zakarian, un ancien de la du club héraultais. Il fait donc son retour au MHSC, club qu’il a dirigé entre 2017 et 2021, soit quatre saisons consécutives. Le technicien franco-arménien revient ainsi à la maison, un an et demi après l’avoir quitté. Il sera accompagné de l’un de ses anciens adjoints au Stade Brestois, David Bechkoura.

Visiblement heureux de revenir à La Paillade, Michel Der Zakarian (60 ans) a déclaré, en conférence de presse : « La mission est très claire, c’est de maintenir le club en Ligue 1. On va s’atteler à bien travailler et on va booster tout le monde. »

Montpellier HSC Mercato : Der Zakarian pour se maintenir le MHSC en L1

Le Montpellier HSC est 15e de Ligue 1 après la 22e journée et n’a que 2 points de plus que le premier club non relégable, le RC Strasbourg. Le club de l'Hérault est donc menacé de relégation en Ligue 2. Toutefois, la direction a bon espoir que l’équipe confiée à nouveau à Michel Der Zakarian va redresser la barre, afin d’assurer son maintien.

« C’est une nouvelle aventure pour le club et une nouvelle aventure avec Michel. J’espère qu’il va nous apporter toute l’envie qu’il nous avait déjà amenée lors de son premier passage sur le banc de l’équipe première et réaliser l’objectif de maintenir le club en Ligue 1. J’espère et je pense que ce sera l’homme de la situation », a confié le président Laurent Nicollin (50 ans).