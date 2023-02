Angers SCO : Une très mauvaise nouvelle tombe pour Doumbia

Publié par Jules le 03 février 2023 à 11:45

Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent ces derniers jours à Angers SCO, et la dernière en date concerne Souleyman Doumbia.

Rien ne va à Angers SCO ces dernières semaines. Tandis que les Scoïstes sont lanterne rouge du championnat avec déjà 11 points de retard sur le premier non relégable, les hommes d'Abdel Bouhazama ont du mal à se sortir de cette mauvaise passe. Une passe qui commence à durer puisque les Angevins ont perdu l'ensemble de leurs 13 dernières rencontres de Ligue 1. Une statistique qui, si elle ne condamne pas encore le SCO, montre qu'il s'agit de l'un des favoris à la descente en fin de saison.

Tandis qu'Angers SCO s'est de nouveau incliné face à l'AC Ajaccio, un concurrent direct, les chances de se maintenir se font de plus en plus minces, et les Scoïstes vont devoir redoubler d'efforts pour tenter de remonter la pente, après un début de saison calamiteux. Pour ce faire, les Angevins vont devoir engranger des points, à commencer par ce week-end, durant lequel le groupe d'Abdel Bouhazama va affronter le FC Lorient avec un absent de taille.

Angers SCO : Souleyman Doumbia suspendu pour 3 matchs

Tandis qu'Angers SCO appréhende le déplacement de ce week-end face au FC Lorient, l'une des équipes surprises de notre championnat, le coach angevin va devoir redoubler d'inventivité pour mettre sur pied un onze qui tient la route. Titulaire indiscutable avec le SCO, Souleyman Doumbia sera absent pour ce match, mais aussi pour les deux suivants. La commission de la LFP a tranché pour le joueur, exclu face à l'AC Ajaccio ce mercredi.

Ainsi, l'institution a décidé de suspendre Souleyman Doumbia pour les trois prochaines rencontres. Le latéral gauche formé au PSG manquera donc le déplacement à Lorient, mais aussi les réceptions du FC Nantes, en Coupe de France, et de l'AJ Auxerre en Ligue 1. Un absent de taille pour Angers SCO qui perd ainsi l'un de ses cadres pour les trois prochains matchs du SCO.