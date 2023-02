OM : Après Toulouse, un cadre de Marseille sanctionné !

Publié par Timothée Jean le 20 février 2023 à 15:24

À l’issue de la victoire renversante de l’ OM sur la pelouse de Toulouse (2-3), un attaquant marseillais a reçu une mauvaise nouvelle.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est fait peur sur la pelouse de Toulouse. Le duel face au club toulousain avait en effet mal débuté pour les Phocéens qui ont concédé un premier but dès la 3e minute de jeu. C’est la première fois que l’ OM se retrouvait mené au score aussi rapidement en championnat. Mais ce but n’est pas parvenu à stopper la belle série des Marseillais.

Mené au score et bousculé en première période, l' OM a réussi à trouver les ressources nécessaires pour renverser l’issue de la rencontre. De retour des vestiaires, les Marseillais se montraient plus entreprenants et plus offensifs dans le jeu. Les hommes d’Igor Tudor sont finalement parvenus à s’imposer 3-2 et arrachent un sixième succès consécutif à l'extérieur. Grâce à cette victoire, l’Olympique de Marseille reste à la 2e place de Ligue 1 à cinq points du PSG. Toutefois, l' OM enregistre un coup dur, son attaquant Cengiz Ünder n’est pas sorti indemne de cette rencontre.

OM : Cengiz Ünder est suspendu pour les quarts de finale de la Coupe de France

Auteur du deuxième but marseillais, l’international turc devait en théorie éviter un avertissement lors de ce déplacement à Toulouse. Cengiz Ünder a cependant écopé d’un carton jaune suite à un mauvais geste sur ZakariaAboukhlal, coupant une contre-attaque de Toulouse. Il s’agit en fait de son troisième carton jaune en moins de dix rencontres. Par conséquent, il devrait écoper d’un match de suspension.

Selon les informations de plusieurs sources, l’attaquant turc de l' OM sera suspendu pour le quart de finale de Coupe de France face à Annecy, prévu mercredi 1er mars 2023. La commission de discipline de la LFP devrait bientôt se réunir afin de confirmer cette décision. Cengiz Ünder devrait sans doute disputer le Classico contre le PSG dimanche prochain, avant de purger sa sanction la semaine prochaine.