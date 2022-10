OM : Tudor dénonce l'attitude de Neymar lors du Classico !

Publié par Enzo Vidy le 20 octobre 2022 à 23:47

En conférence de presse cet après-midi, l'entraîneur de l' OM est revenu sur l'expulsion de Samuel Gigot et n'a pas mâché ses mots envers Neymar.

OM : Tudor n'a pas apprécié l'attitude de Neymar

Présent pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match à l'occasion du choc face au RC Lens samedi soir au Vélodrome, le sujet de l'arbitrage durant le Classico est rapidement revenu sur la table. Si Igor Tudor n'a pas trop souhaité s'attarder sur le sujet, il s'est toutefois exprimé sur l'expulsion de son défenseur central Samuel Gigot, et plus particulièrement sur l'attitude de Neymar.

"A mon avis, si Neymar avait eu une réaction normale à la faute, sans se jeter par terre et faire une scène, je pense que l’arbitre n’aurait pas donné un carton rouge mais un jaune. Je pense que ça change la donne cette réaction exagérée puisque Samuel ne l’a pas touché."

Après visionnage des ralentis, Samuel Gigot ne touche absolument pas le joueur brésilien, mais son excès d'engagement bien trop excessif lui a fait défaut dimanche dernier. L'ancien défenseur du Spartak Moscou a été sanctionné de deux matchs ferme de suspension.

Clément Turpin pas épargné par l'entraîneur de Marseille

Son nom est revenu plus d'une fois lors de cette conférence de presse. Avec des décisions qui ont suscité pas mal d'interrogations chez les supporters marseillais, Clément Turpin n'a pas arrangé sa réputation déjà bien controversée sur la cité phocéenne. Et si ce dernier avait été complimenté après le match face au PSG par Igor Tudor, l'entraîneur de l' OM a tenu un tout autre discours cette après-midi.

"Comme après un gros match on en parle toujours beaucoup. L'arbitre n'était peut-être pas aussi bon que ce que j'ai pu dire après le match, voilà j'ai envie de terminer le débat."

Pour rappel, dès le retour des vestiaires, Alexis Sanchez a vu sa frappe être détournée par la main de Nordi Mukiele alors qu'elle prenait le chemin du but de Gianluigi Donnarumma. Quelques minutes plus tard, Jonathan Clauss semble déséquilibré par Juan Bernat au moment de se présenter seul face au portier italien, mais comme pour l'action précédente, Clément Turpin fera signe de jouer, et le VAR ne sera intervenu pour aucune de ces deux actions. L' OM doit à présent mettre tout ça derrière lui, car un match décisif attend les Phocéens face au RC Lens samedi au Vélodrome, et une nouvelle défaite pourrait coûter cher aux Marseillais.