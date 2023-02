OL : La plus grosse faiblesse d'Anthony Lopes révélée

Publié par Jules le 21 février 2023 à 12:45

Ce week-end, l' OL s'est incliné face à l'AJ Auxerre (2-1) en Ligue 1 après un retournement de situation et 2 buts de l'AJA en moins de 5 minutes.

Alors que les choses semblaient s'améliorer ces dernières semaines à l' OL, la défaite des Gones face à l'AJ Auxerre ce week-end pourrait relancer les doutes liés à l'équipe de Laurent Blanc. En effet, alors que les Lyonnais menaient 1-0 et semblaient tenir le match contre la formation icaunaise, l'Olympique Lyonnais a encaissé deux buts coup sur coup à la 51e et la 53e minute, et se sont finalement inclinés face au promu.

Une défaite qui fait mal, d'autant que les coéquipiers d'Anthony Lopes avaient l'opportunité de revenir à 5 points de la 5e place, synonyme de qualification en Ligue Europa Conférence. Ce match a également été l'occasion de cerner l'une des plus grandes faiblesses d'Anthony Lopes dans les cages lyonnaises. Gardien titulaire depuis de nombreuses saisons, le portier de l' OL a de nombreuses qualités dans les buts, mais aussi des faiblesses sur lesquelles il doit encore travailler. Outre ses sorties parfois approximatives, le gardien de but de 32 ans a beaucoup de mal avec les penaltys cette saison.

OL : Anthony Lopes n'a arrêté aucun penalty cette saison

Une nouvelle fois, sur le premier but de l'AJ Auxerre, Anthony Lopes s'est incliné sur un penalty de Gaëtan Perrin à la 51e minute, ce qui ne fait qu'alimenter une terrible statistique pour le portier de l' OL. En effet, depuis le début de la saison, le Portugais n'a arrêté aucun penalty, puisqu'il est allé chercher le ballon au fond des filets à 6 reprises sur 6 tentatives. Un bilan qui montre, encore une fois, les limites de l'Olympique Lyonnais, décrites par Laurent Blanc après la défaite de ce week-end.

Désormais, l' OL va devoir se relancer à nouveau contre Angers SCO ce week-end. Pour le moment, les Lyonnais sont encore assez loin d'une place en Coupe d'Europe, mais les choses pourraient aller vite en cas de série positive pour les hommes de Laurent Blanc.