OL : La confidence accablante de Laurent Blanc envers Lyon

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 21:54

Absent lors de la triste défaite de l' OL à Auxerre vendredi dernier, Laurent Blanc a fait une confidence accablante envers Lyon.

À peine guéri, l' OL est de nouveau retombé malade vendredi soir à l'Abbé-Deschamps. Face à une équipe auxerroise qui n'avait pas d'autres choix que de s'imposer pour ne pas se laisser distancer dans la course au maintien, les Gones se sont effondrés en l'espace de deux minutes, laissant filer 3 points précieux dans la course à l'Europe.

Privé d'Alexandre Lacazette et de Malo Gusto au coup d'envoi, l' OL avait pourtant fait le plus dur avec un but signé Moussa Dembélé à la 36e minute, titularisé à la pointe de l'attaque lyonnaise aux côtés d'Amin Sarr. Mais au retour des vestaires, les joueurs de Laurent Blanc, toujours absent suite à une pneumopathie, vont passer du rêve au cauchemar à partir de la 51e minute de jeu.

Sur un penalty, Gaëtan Perrin va réduire le score pour l'AJA, avant que Nuno Da Costa ne donne l'avantage aux Bourguignons à la 53e minute. L' OL est sonné, et n'arrivera pas à se montrer dangereux par la suite. Les Gones finiront par s'incliner 2-1, et restent à la 9e place du classement.

OL : "Une équipe limité" selon Laurent Blanc

Toujours embêté par des problèmes de santé, Laurent Blanc n'était pas présent à Auxerre lors de la défaite 2-1 de l' OL vendredi dernier. Néanmoins, il a pu observer le début de seconde période catastrophique de son équipe qui a eu des conséquences terribles sur la suite de la rencontre.

L'entraîneur de l' OL s'est par la suite confié à Bixente Lizarazu, qui a révélé dimanche matin dans l'émission Téléfoot, ce que son ancien coéquipier de l'Equipe de France lui avait dit à propos de l' OL. "Ce n’est plus le Lyon qu’on a connu, cette grande force que cette équipe avait. Laurent Blanc me disait que son équipe était un petit peu limité. C’est peut-être là-dessus qu’il va falloir qu’il bosse prochainement." Des propos qui ne devraient pas forcément faire l'unanimité au sein de la direction lyonnaise.