FC Barcelone Mercato : Une signature bientôt bouclée en défense

Publié par Jules le 21 février 2023 à 12:15

Très peu actif lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait accélérer dans les prochaines semaines, et une signature serait imminente.

En belle forme depuis le début de la saison, le FC Barcelone est leader de Liga avec déjà 8 points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid. Malgré l'élimination en Ligue des Champions au début de l'exercice 2022-2023, les Blaugranas ont donc l'opportunité de réaliser un bel exploit en s'offrant la Liga, ce qui n'est plus arrivé depuis 2019. En plus de cela, le Barça, qui a concédé le match nul contre Manchester United, conserve ses chances de qualification en Ligue Europa.

Dans les prochaines années, le projet du FC Barcelone est simple, reconstruire le club afin de faire en sorte qu'il redevienne un cador européen. Pour ce faire, les Blaugranas vont s'appuyer sur de nouveaux talents, comme c'est le cas de Julian Araujo, arrivé la semaine dernière, mais aussi sur des joueurs plus expérimentés. Ainsi, le Barça voudrait prolonger plusieurs cadres d'expérience afin de ne pas s'appuyer que sur des jeunes, et de conserver une certaine force de caractère au sein de l'effectif du club catalan.

FC Barcelone Mercato : Sergi Roberto va prolonger avec le Barça

Formé au club, Sergi Roberto n'a jamais quitté le FC Barcelone depuis 2006, et le début de sa formation avec la Masia. C'est un joueur très attaché au Barça et qui peut encore rendre quelques services, davantage en tant que remplaçant que titulaire. Néanmoins, sa connaissance du club et sa grande expérience du football espagnol auraient poussé les dirigeants du FC Barcelone à lui proposer un nouveau contrat, comme le rapporte Sport.

Selon les informations du média sportif, le joueur aurait déjà signé un pré-contrat avec le FC Barcelone. Sergi Roberto devrait rempiler pour une année avec le Barça, plus une année supplémentaire en option, si certaines conditions, qui n'ont pas filtré, sont remplies.