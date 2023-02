FC Barcelone Mercato : Le Barça acte une nouvelle grande signature

Publié par Thomas G. le 24 février 2023 à 10:20

Battu par Manchester United hier soir, le FC Barcelone pourrait réagir dans les prochains jours avec la prolongation d'un cadre.

Le FC Barcelone s’est incliné face à Manchester United hier soir 2-1 malgré l’ouverture du score de Robert Lewandowski sur penalty. Un nouvel échec en Ligue Europa pour les Blaugranas qui vont désormais se focaliser sur la Liga et la Coupe du Roi.

Après la défaite à Old Trafford, les dirigeants du Barça auraient pour objectif de prolonger un cadre de l’effectif de Xavi. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone et Sergi Roberto auraient trouvé un accord pour une prolongation d’un an. Le défenseur de 31 ans a accepté de réduire son salaire pour poursuivre son aventure dans son club formateur. Le média espagnol précise que Sergio Roberto devrait signer son nouveau contrat avec le Barça, le 28 février en cas de victoire face à Almeria.

Présent au FC Barcelone depuis 2006, Sergi Roberto a tout connu avec les Blaugranas. L’international espagnol est l’un des joueurs les plus capés de l’effectif de Xavi. Les Catalans estiment que le défenseur de 31 ans est un élément important du groupe et sa prolongation était une priorité. Après Gavi, Marcos Alonso et Ronald Araujo c’est au tour de Sergi Roberto de sceller son avenir avec le FC Barcelone.

FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare déjà la prochaine saison

Interrogé après l’élimination face aux Red Devils, Xavi s’est exprimé sur le prochain mercato estival. « Nous verrons ce que nous pouvons faire cet été pendant le marché, si nous avons assez de marge en ce qui concerne le fair-play financier. »

Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient réduire la masse salariale du club avant le mercato estival. En plus de Sergi Roberto, Sergio Busquets et Jordi Alba pourraient également accepter de réduire leurs salaires pour aider le Barça. En cas d’accord avec leurs cadres, les Blaugranas devraient avoir les moyens de réaliser un mercato de grande envergure cet été.