OL : Alexandre Lacazette proche de faire son retour à Lyon

Publié par Enzo Vidy le 21 février 2023 à 14:50

Blessé avec l' OL face à Lens le 12 février dernier et absent à Auxerre vendredi, Alexandre Lacazette est proche de faire son retour à Lyon.

Son absence vendredi dernier à Auxerre a certainement eu un réel impact sur la prestation de l' OL face à Auxerre. Blessé à la cuisse face au RC Lens le 12 février dernier, Alexandre Lacazette a cruellement manqué à son équipe, très peu inspirée offensivement sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps lors de la défaite 2-1 des hommes de Laurent Blanc.

Élément incontournable et capitaine de l'effectif lyonnais, Alexandre Lacazette comptabilise déjà un total de 14 buts et a délivré pas moins de 4 passes décisives en seulement 23 rencontres de championnat cette saison. Homme fort sur le terrain, l'attaquant de l' OL est également un véritable patron dans le vestiaire, et n'hésite pas à motiver ses coéquipiers quand le besoin se fait ressentir.

Les supporters de l' OL espèrent désormais que leur joueur sera de retour au plus vite avec ses partenaires, et d'après les dernières tendances, Alexandre Lacazette aurait déjà retrouver le centre d'entraînement de Lyon.

OL : Alexandre Lacazette a repris la course

Si l'on en croit les informations révélées par le média Olympique et Lyonnais ce mardi, Alexandre Lacazette aurait repris la course au centre d'entraînement de l' OL. En revanche, l'attaquant de 31 ans n'est pas totalement remis comme l'indique la source, et n'a pas encore repris le chemin de l'entraînement collectif avec ses coéquipiers.

De ce fait, Alexandre Lacazette devrait être encore un peu juste pour le déplacement à Angers samedi prochain au stade Raymond-Kopa. On se dirige donc vers un retour le 28 février prochain pour le capitaine de l' OL, à l'occasion de la réception de Grenoble pour les quarts de finale de la Coupe de France au Groupama Stadium.