OL : Une bonne nouvelle tombe à Lyon avant le déplacement à Angers

Publié par ALEXIS le 20 février 2023 à 18:10

L' OL a entamé, ce lundi, la préparation du match contre Angers SCO. Et les nouvelles en provenance de Lyon sont plutôt bonnes.

Laurent Blanc n’était pas sur le banc de touche de l’ OL lors des deux derniers matchs de son équipe. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club rhodanien a confirmé que son entraîneur est malade et en soins. « Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, l’entraineur de l'Olympique Lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. L’ensemble des joueurs, du staff et du club ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc », a communiqué Lyon le 14 février dernier.

Laurent Blanc avait préparé le match contre le RC Lens (2-1), mais n'avait pas pu le diriger, le 12 février au Groupama Stadium, en raison de son état de santé. Il avait ainsi été suppléé par ses adjoints, notamment Franck Passi. C’est encore ce dernier qui a dirigé les entraînements de l’ OL toute la semaine dernière et aussi le match perdu contre l’AJ Auxerre au stade Abbé-Deschamps (2-1).

OL : Laurent Blanc a retrouvé son équipe à l'entraînement ce lundi

Comme le souhaitait le club, Laurent Blanc est vite revenu, après 8 jours d'absence. Ce lundi, il était présent à la séance d’entraînement des Gones. Le Cévenol a ainsi « fait son retour auprès de ses joueurs », selon les informations du site spécialisé Olympique et Lyonnais. Visiblement remis après les soins reçus pour traiter une pneumopathie, Laurent Blanc devrait retrouver sa place à la tête de l’encadrement technique de Lyon, lors du déplacement à Angers. L’ OL (9e) affronte le SCO, lanterne rouge de la Ligue 1, le samedi 25 février à 17h au stade Raymond-Kopa, lors de la 25e journée du championnat.