FC Nantes : Andy Delort fait une annonce forte avant la Juventus

Publié par Jules le 21 février 2023 à 19:03

Arrivé cet hiver au FC Nantes, Andy Delort a hâte de briller avec les Canaris, à commencer par cette semaine, face à la Juventus en Ligue Europa.

C'était l'une des sagas du mercato hivernal, Andy Delort a finalement bel et bien rejoint le FC Nantes en provenance de l'OGC Nice durant le mois de janvier. Néanmoins, l'attaquant n'avait pas pu disputer le barrage aller de Ligue Europa avec les Canaris face à la Juventus (1-1), à Turin. L'international algérien (12 sélections) devrait toutefois faire son grand retour sur la scène européenne dès cette semaine, puisque le buteur de 31 ans semble aller mieux physiquement.

Alors que les Canaris auront le soutien de nombreuses anciennes gloires de football ce jeudi soir à la Beaujoire, le FC Nantes devrait également récupérer un renfort de taille sur la pelouse. Et pour cause, Andy Delort, qui n'était pas avec le FCN pour le déplacement à Turin cette semaine, est entré en jeu contre le RC Lens dimanche. Tout semble donc indiquer que l'ancien buteur niçois devrait être présent dans le groupe qui recevra la Juventus pour le match retour des barrages de Ligue Europa ce jeudi.

FC Nantes : Andy Delort se sent désormais mieux

Comme il l'a lui-même confirmé à Ouest-France, tout va mieux pour Andy Delort. Alors que ce dernier a enchaîné les pépins physiques, le buteur du FC Nantes affirme avoir retrouvé son niveau, et sa confiance. "Là je suis à 100 % physiquement, je suis prêt à aider l’équipe. C’était mon rôle quand je suis arrivé, et je vais le faire. Aujourd’hui, je suis bien. Il y a deux semaines je n’aurais pas dit ça mais je suis à 200 % et j’ai envie de marquer des buts, d’être décisif."

Un retour qui pourrait faire beaucoup de bien au FC Nantes, qui aura besoin de toutes les forces disponibles pour tenter de battre la Juventus ce jeudi, et espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Pour cet exploit, le FCN devrait donc pouvoir compter sur un Andy Delort au top de sa forme.