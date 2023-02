FC Nantes-Juventus : Plusieurs stars du FCN annoncées à la Beaujoire

Publié par ALEXIS le 20 février 2023 à 22:54

Le FC Nantes reçoit la Juventus jeudi, en Ligue Europa. Une pléiade de stars et anciennes gloires du club sont annoncées à la Beaujoire lors du match.

Le FC Nantes joue un match capital contre la Juventus, ce jeudi, en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Les Canaris sont rentrés de Turin, vendredi, avec un nul précieux (1-1), qui leur permet de rêver d’une qualification à la Beaujoire pour les 8es de finale. Mené dès la 13e minute de jeu, le FCN a réussi l’égalisation en deuxième période par Ludovic Blas (60e).

Ayant la tête déjà tournée vers cette rencontre décisive contre la Vieille Dame en coupe d’Europe, les joueurs d’Antoine Kombouaré ont été battus par le RC Lens (3-1), dimanche en championnat. L’entraineur du FC Nantes l’a souligné dans ses propos en conférence de presse après le match perdu au stade Bollaert. « On a quatre gros matchs qui viennent en l’espace de dix jours. Il fallait faire des choix […]. On avait peut-être la tête à jeudi. »

FC Nantes-Juve : D’anciennes gloires du FCN confirment leur présence à la Beaujoire

À l’occasion de la venue de la Juventus en Loire Atlantique, plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur présence au stade de la Beaujoire. Selon les indiscrétions de France Bleu, les dirigeants nantais ont invités d'anciens grands noms du club. Et « Didier Deschamps, Claude Makélé, Georges Eo, Eddy Capron et Jean-Claude Suaudeau (emblématique entraineur du FCN), notamment ont dit oui », à en croire la source.

Des acteurs majeurs de la demi-finale retour de Ligue des Champions, entre le FC Nantes et la Juve, disputée le 17 avril 1996, sont également attendus, notamment les trois buteurs nantais : Éric Decroix, Japhet N'Doram et Franck Renou. Dans son communiqué, le FC Nantes précise « qu'un accueil spécial leur sera accordé » et « une présentation au public de la Beaujoire est prévue, ainsi que d'autres surprises. »