ASSE : L'énorme prise de risque de Laurent Batlles contre Nîmes

Publié par Enzo Vidy le 21 février 2023 à 16:03

Alors que l' ASSE s'est imposé lundi soir au stade des Costières, Laurent Batlles a réalisé une énorme prise de risque contre Nîmes.

Après la pluie vient le beau temps, et c'est exactement ce qui est en train de se passer à l' ASSE depuis quelques semaines. Coupables d'une première partie de saison cauchemardesque, les Stéphanois ont clairement relevé la tête, notamment grâce à un mercato hivernal ambitieux qui a transformé une équipe qui semblait condamnée à l'enfer il y a encore quelques mois.

Longtemps lanterne rouge du championnat, l' ASSE regarde désormais vers le haut, et le succès acquis lundi soir sur la pelouse du Nîmes Olympique ne fera pas dire le contraire. Solides et appliqués, les Verts sont allés décrocher une troisième victoire consécutive, notamment grâce à un grand Niels Nkounkou, auteur d'un but et d'une passe décisive pendant la rencontre.

Toujours privé de Gaëtan Charbonnier qui ne rejouera pas avec l' ASSE cette saison, Laurent Batlles a pu compter sur le retour de son capitaine, Anthony Briançon, et a fait une petite confidence en conférence de presse qui témoigne du risque important pris par l'entraîneur des Verts pour avoir la meilleure équipe possible sur la pelouse lundi soir.

ASSE : Anthony Briançon n'était pas totalement prêt

À l'issue de la belle victoire de l' ASSE à Nîmes 2-1, Laurent Batlles est revenu sur la présence d'Anthony Briançon dans la composition de départ, et a admis que son joueur n'était pas totalement prêt. "Anthony Briançon n'était peut-être pas à 100%, mais pour ce match-là, il voulait revenir ici. Il a fait un match plus que correct. Il était quelque peu fatigué en fin de match mais il amène cette grinta, cet aspect de leader qu’on a besoin dans notre équipe même si tout le monde doit hausser son leadership à ce niveau-là."

Derrière, c'est le principal intéressé qui s'est exprimé sur son état de forme ainsi que sur sa volonté à disputer ce match très important dans la course au maintien pour l' ASSE. "J’avais une semaine d’entrainement avant ce match depuis la fin de ma blessure, on collabore très bien avec le coach, je suis et il est très transparent avec moi. Il me fallait encore un peu de rythme mais ça a été sur le match petit à petit." Un discours rassurant pour les supporters des Verts qui connaissent l'importance du rôle d'Anthony Briançon dans l'équipe stéphanoise.