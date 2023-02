PSG Mercato : Marcus Thuram se décide pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2023 à 21:03

Plan B du PSG derrière Randal Kolo Muani, Marcus Thuram s’apprête à quitter le Borussia Mönchengladbach. Et il sait déjà où il veut poursuivre.

Dans l’optique du prochain mercato estival, notamment pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait coché le nom de Marcus Thuram, qui va quitter librement le Borussia Mönchengladbach au terme de la saison en cours. Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach a déjà confirmé son départ, au micro de Sport1.

Déjà annoncé dans le viseur du club de la capitale cet hiver, l’international tricolore de 25 ans pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1 dans quelques mois. Surtout que la possibilité d’évoluer avec Kylian Mbappé ne le laisserait pas insensible, à en croire La Chaîne L’Équipe. Mais aux dernières nouvelles, Marcus Thuram pourrait finalement faire un autre choix pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Marcus Thuram rêve du Barça

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’EA Guingamp contre un chèque de 9 millions d’euros, Marcus Thuram dispute sa dernière saison sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant français ne va pas prolonger son bail avec le club allemand et va donc changer d'air dans les mois à venir.

Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain, de l’Olympique de Marseille, du Bayern Munich, du FC Barcelone, de l’Inter Milan et d’autres formations européennes, le natif de Parme rêverait de rejoindre le Barça, selon son père et conseiller, Lilian Thuram. « Je veux le meilleur pour mes enfants. Pour Marcus, jouer au Barça serait un rêve. Si vous me donnez le contrat, si vous l'avez, je le signe. Mais l'important est que Marcus continue de progresser », a déclaré le champion du monde 1998.

Ce dernier est passé par le club blaugrana de 2006 à 2008, dans l’émission Tu Diràs de la radio catalane RAC1. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG dans ce dossier, Mundo Deportivo assure ce mardi que les décideurs du club espagnol suivent de très près la situation de Marcus Thuram et auraient prévu de lui transmettre une offre dans les mois à venir. Le Paris SG est donc prévenu.