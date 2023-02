AS Monaco : De bonnes nouvelles à l'ASM avant le Bayer Leverkusen

Publié par ALEXIS le 22 février 2023 à 05:03

À quelques heures du match retour de l’AS Monaco contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, de bonnes nouvelles tombent en Principauté.

L’AS Monaco était privée de quelques joueurs lors du match aller des barrages de l’Europa League contre le Bayer Leverkusen, jeudi dernier. Malgré tout, le club de la Principauté a réalisé le match parfait face au club allemand. L’ASM a infligé une défaite à l’équipe de Xabi Alonso (1-3), avec à clé un superbe but d’Axel Disasi, dans le temps additionnel. Une semaine a cette victoire, les Monégasques doivent valider leur qualification au stade Louis-II, lors du match retour, ce jeudi (18h45).

À cette occasion, l’entraîneur de l’AS Monaco devrait pouvoir compter sur Ruben Aguilar, blessé, sorti du terrain à la 80e et remplacé par Chrislain Matsima. Selon les informations de RMC Sport, le défenseur va mieux été devrait tenir sa place dans deux jours. « Ruben Aguilar devrait être disponible pour la deuxième manche face au club allemand. La blessure aux ischios n'est pas si grave pour le latéral et l'évolution de ces derniers jours est positive », a rassuré le média.

AS Monaco : Volland et Martins aptes, Vanderson et Maripan forfaits

En plus de l’arrière latéral droit, Philippe Clément pourrait récupérer deux joueurs offensifs : Kevin Volland et Gelson Martins. Présents dans le groupe du club du Rocher à Leverkusen, ils étaient restés sur le banc de touche. L’attaquant de pointe allemand était touché à la cheville, et l’ailier droit portugais à la cuisse. D'après la source, ils devraient eux aussi être de retour dans le groupe de Philippe Clement pour la réception du Bayer Leverkusen.

Par contre, l’ AS Monaco devrait se passer encore du piston droit brésilien Vanderson et du défenseur central chilien Guillermo Maripan. Souffrant tous deux du genou, leur indisponiblité contre les Allemands est annoncée par la radio.