Arrivé dans les dernières heures du mercato estival en provenance de Monaco, Ruben Aguilar est revenu sur son transfert au RC Lens.

Mercato RC Lens : Ruben Aguilar n'a pas hésité une seule seconde

Il ne s'attendait sans doute pas à quitter l'AS Monaco cet été. À quelques heures de la fin du mercato estival, Ruben Aguilar apprend que le RC Lens s'intéresse à lui. Immédiatement, le défenseur de 30 ans est convaincu par l'idée de rejoindre les Sang et Or comme il l'explique dans une interview relayée par le Lensois.com. "Le transfert s’est vite goupillé, quand Lens est venu aux renseignements, c’était oui tout de suite. J’ai été bien accueilli par le club dans sa globalité."

Comme un symbole, Ruben Aguilar a été présenté à sa nouvelle équipe en Principauté, 24 heures avant un choc entre l'AS Monaco et le RC Lens qui a vu l'ASM s'imposer 3-0 dans un match à sens unique.

Une adaptation éclair au RC Lens

Titularisé lors des deux derniers matchs de Ligue 1, Ruben Aguilar dégage une énergie positive, et semble déjà parfaitement acclimaté à sa nouvelle équipe. Selon lui, le style de jeu lensois lui correspond parfaitement. "Il y a des valeurs ici qui me correspondent, un plan de jeu que je connais et autour, les mecs courent sans arrêt. Ils demandent le ballon, j’aime ça. Je me sens super bien ici."

En concurrence avec le virevoltant Przemysław Frankowski, Ruben Aguilar pourrait bien profiter du début de saison plus que moyen du latéral polonais pour gagner définitivement sa place dans le onze de départ du RC Lens. Le nouveau protégé de Franck Haise est convaincu de sa réussite chez les Sang et Or, un club qui a du caractère et qui l'admire depuis déjà un moment.

Maintenant qu'il est à l'intérieur du navire Sang et Or, Aguilar sait qu'il devra faire les efforts qui comptent pour permettre à l'équipe d'atteindre ses objectifs malgré un évident début de saison assez difficile.