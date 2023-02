LOSC : Un forfait de taille se précise à Lille avant la réception de Brest !

Publié par Thomas G. le 22 février 2023 à 14:20

Battu dans les dernières secondes face au Paris Saint-Germain, le LOSC pourrait accueillir le Stade Brestois sans un cadre de l'effectif.

Le week-end dernier, les Dogues se sont inclinés sur la pelouse du Parc des princes au terme d’un match spectaculaire. Apres avoir été mené 2-0 par le PSG, le LOSC avait réussi à inverser la tendance pour mener 3-2. Les hommes de Paulo Fonseca se sont finalement inclinés (4-3) dans les derniers instants de la rencontre sur un coup franc de Lionel Messi. La série de quatre matchs sans défaite des Lillois a pris fin et les Dogues ont également perdu José Fonte sur blessure.

Le capitaine du LOSC s’est blessé au genou face au PSG et le défenseur de 39 ans a dû quitter ses partenaires à la 15e minute. Une blessure préjudiciable pour les Dogues qui pourrait être privés de leur roc défensif. Remplacé par le jeune espoir Leny Yoro, José Fonte est incertain pour la prochaine rencontre de championnat face au Stade Brestois.

Selon les informations de la Voix des Sports, l’international Portugais, était absent de l’entraînement cette semaine. Les chances de voir le capitaine du LOSC tenir sa place ce week-end face au SB29 s’amenuisent. Les Dogues espèrent néanmoins pouvoir compter sur José Fonte qui devrait être de retour pour le derby face au RC Lens.

LOSC : Paulo Fonseca donne des nouvelles de José Fonte

Après la défaite du LOSC face au Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca s’est exprimé sur la blessure de José Fonte. L’entraîneur portugais a déclaré : « Il s’est fait poser sept points de suture sur un genou» . Une intervention qui ne devrait pas le priver d'une titularisation lors du prochain derby à Bollaert.

Avant le choc face au Sang et Or, les Dogues veulent reprendre leur marche en avant face au Stade Brestois en renouant avec la victoire. Les hommes de Paulo Fonseca pourraient profiter des potentiels faux pas des équipes de tête pour se replacer dans la course à l'Europe. En cas de victoire vendredi, le LOSC pourrait passer devant le Stade Rennais et prendre la 5e place.