LOSC Mercato : L'étrange déclaration de Fonseca sur son avenir

Publié par Jules le 22 février 2023 à 13:20

Arrivé au LOSC cet été pour reprendre les rênes du club, Paulo Fonseca fait un bon travail à Lille, ce qui ne manque pas de susciter l'intérêt.

Paulo Fonseca a débarqué au LOSC en juillet 2022 pour succéder à Jocelyn Gourvennec, qui n'avait plus la confiance du staff des Dogues. En effet, le coach portugais, libre après la fin de son aventure avec l'AS Roma, semblait être l'entraîneur parfait pour une équipe avec un certain accent portugais. Ainsi, l'ancien manager du SC Braga a pris ses fonctions à Lille, et les choses tournent plutôt bien pour le club nordiste depuis son arrivée en France.

Alors que le LOSC est en pleine forme ces dernières semaines, le club pointe désormais à une intéressante 6e place de Ligue 1, à seulement quelques points d'une qualification en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Une situation très favorable pour les Dogues de Paulo Fonseca, un coach qui plaît beaucoup aux clubs de Ligue 1. Récemment, le Portugais s'est exprimé sur son avenir et sur ses envies pour la suite de sa carrière en tant qu'entraîneur.

LOSC Mercato : Paulo Fonseca ne veut pas d'un grand club

Déjà passé par l'AS Roma et le FC Porto avant de débarquer au LOSC, Paulo Fonseca n'a cependant jamais connu de très grands clubs, ce qui ne le dérange pas plus que cela, au contraire. "Je ne sais pas si je me vois entraîner un grand club. Honnêtement, je ne sais pas, avoue le coach lillois. J’avoue que dans le passé, j’y ai beaucoup pensé.

Aujourd’hui, je n’y pense plus autant. Pour moi, il y a une chose importante : voir sur le terrain ce en quoi je crois. [...] Être heureux, c’est important. Les entraîneurs n’ont pas beaucoup de bonheur. Et pour moi, c’est la chose la plus importante. Avoir du plaisir." Une bonne nouvelle pour le LOSC qui n'a donc pas à craindre le départ de son entraîneur vers un club beaucoup plus huppé lors du prochain mercato. Les Dogues peuvent donc espérer construire quelque chose de durable aux côtés de Paulo Fonseca.