FC Nantes : Grande nouvelle pour le FCN contre la Juventus

Publié par Ange A. le 23 février 2023 à 09:22

Le FC Nantes reçoit la Juventus ce mercredi à La Beaujoire en Ligue Europa. Le FCN a reçu une grande nouvelle en marge de ce choc.

Le FC Nantes joue son avenir européen ce jeudi. Les Canaris jouent gros avec la réception de la Juventus de Turin. Le club des bords de l’Erdre reste sur un exploit contre la Vieille Dame. Les Jaune et vert avaient arraché le nul (1-1) sur la pelouse des Bianconeri jeudi dernier lors de la première manche. C’est donc fort de cette prouesse qu’Antoine Kombouaré espère ajouter un nouvel exploit à son palmarès en s’offrant le scalp du géant italien. Le technicien kanak ne ressent pas de pression particulière au moment d’aborder cette affiche cruciale.

Pour le coach du FC Nantes, ce sont bien les Italiens qui partent favoris dans ce duel. « C’est surtout un grand match important pour la Juve. Pas pour nous. Si la Juventus perd contre nous, ils [les joueurs] sont ridicules. Alors que nous, si on perd, on joue le maintien en Ligue 1 et après un quart de finale de Coupe de France contre le RC Lens », estime l’entraîneur nantais. Le club du Piémont devra néanmoins composer avec un dernier forfait de taille.

FC Nantes : La Juventus avec un grand absent à La Beaujoire

Le club italien sera en effet privé de Federico Chiesa contre le FC Nantes. L’ailier italien souffre de fatigue musculaire et s’ajoute à la liste des absents côté turinois. Face au FCN, Massimiliano Allegri sera également privé de l’ancien Marseillais Arkadiusz Milik, touché à la cuisse. Paul Pogba sera également absent sur la pelouse de La Beaujoire. Le milieu tricolore s’est pourtant entraîné mardi et mercredi comme le souligne L’Équipe. De son côté, Antoine Kombouaré aura la quasi-totalité de son groupe à sa disposition.

Bien que peiné par le décès de sa fille, l’attaquant camerounais Ignatius Ganago est prêt à « 100% » comme l’a indiqué son entraîneur. Idem pour son compatriote Jean-Charles Castelletto, de retour après sa blessure contractée au match aller. Seul Quentin Merlin manque encore à l’appel au FC Nantes.