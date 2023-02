FC Nantes : Trois forfaits au FCN, la compo face à la Juventus

Publié par Enzo Vidy le 22 février 2023 à 18:17

À 24 heures du choc entre le FC Nantes et la Juventus en Ligue Europa, Antoine Kombouaré a annoncé trois forfaits dans les rangs du FCN.

C'est le rendez-vous que toute une ville attend depuis de nombreux mois. Jeudi soir, le FC Nantes va accueillir la Juventus à la Beaujoire pour le barrage retour de la Ligue Europa, une semaine après l'exploit des Canaris à Turin. Pour cette affiche de prestige, les hommes d'Antoine Kombouaré pourront compter sur un soutien indéniable dans une ambiance qui s'annonce absolument exceptionnelle.

Au match aller, le FC Nantes a réussi à accrocher son adversaire 1-1 dans un match où les Nantais ont clairement tenu tête aux joueurs de Massimiliano Allegri. Une performance qu'il faudra être en mesure de réitérer pour espérer faire tomber la Vieille Dame jeudi soir, avec un effectif qui ne devrait pas être au complet pour le FC Nantes d'après les dernières informations.

FC Nantes : Quentin Merlin, Jaouen Hadjam et Joao Victor forfaits face à la Juve

Présent en conférence de presse ce mercredi en compagnie d'Alban Lafont, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a fait un point sur l'état de santé de ses joueurs, à 24 heures du match historique qui attend son équipe. "Merlin est toujours absent et les autres joueurs absents dans le groupe : Joao et Jaouen. On a le retour de Ganago, s'est entrainé avec nous et peut revenir dans le groupe. Castelletto s'est entrainé hier et aujourd'hui, je pense qu'il fera partie du groupe."

Pour le reste de l'effectif, tout le monde semble en bonne santé pour aider le FCN à créer la sensation dans cette Europa Ligue. À noter également le retour d'Ignatius Ganago pour cette rencontre de prestige.

La compo probable du FC Nantes face à la Juventus :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : J-C. Castelletto, A. Girotto, N. Pallois

Milieux de terrain : M. Coco, M. Sissoko, S. Moutoussamy, P. Chirivella, F. Centonze

Attaquants : M. Mohamed, L. Bla