PSG Mercato : Mourinho répond en personne à l’intérêt de Campos

Publié par JEAN-LUC D le 23 février 2023 à 13:07

Alors que Christophe Galtier est sur la sellette au PSG, Luis Campos aurait contacté José Mourinho. L’entraîneur de l’AS Roma fait le point sur son avenir.

Il y a quelques jours, Foot Mercato a révélé que des contacts ont eu lieu entre Luis Campos et José Mourinho. En cas de limogeage de Christophe Galtier, qui ne fait plus l’unanimité en interne, l’actuel entraîneur de l'AS Roma pourrait représenter une alternative crédible aux yeux du conseiller football du Paris Saint-Germain, qui l’apprécie énormément, ainsi que de Doha, qui n’a jamais caché son admiration pour le "Special One", même si le grand rêve reste Zinédine Zidane.

Une information confirmée en Grande-Bretagne par le Scottish Daily Express, qui assure que José Mourinho fait bel et bien partie des options du PSG pour remplacer Christophe Galtier, tout comme Steven Gerrard et Thiago Motta. Même si le principal concerné refuse d’aborder publiquement le sujet.

PSG Mercato : José Mourinho botte en touche sur son avenir

Mardi, le PDG de l’AS Rome, Pietro Berardi, a fermé la porte à un départ de José Mourinho l’été prochain. « Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma. Avec l’entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d’un an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat », a lancé le dirigeant italien. Des propos que l’ancien manager de Chelsea a refusé de confirmer, rétorquant notamment : « Je n'ai pas parlé au PDG de cette question, c'est juste son intuition. »

Relancé sur son avenir, lors de sa conférence de presse de mercredi, à la veille du match de Ligue Europa face au RB Salzbourg, JoséMourinho a préféré botter en touche. Alors que son nom est lié au Paris Saint-Germain, le technicien portugais préfère rester concentré sur la rencontre de ce jeudi soir.

« La veille du match, je ne veux pas penser à mon avenir. Je veux penser à demain. C'est un match hors championnat et je ne veux pas penser à l'avenir. L'avenir, c’est demain dans ce cas. Je ne veux pas parler de ma situation », a déclaré José Mourinho dans des propos rapportés par Calciomercato. Le PSG va donc devoir patienter.