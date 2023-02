FC Nantes : Avant la Juventus, Andy Delort déclare sa flamme au FCN

Publié par Jules le 23 février 2023 à 11:07

À quelques heures de la rencontre entre le FC Nantes et la Juventus, Andy Delort est revenu sur son arrivée au FCN lors du mercato hivernal.

Alors que le FC Nantes affronte la Juventus ce soir pour le match de barrage retour de Ligue Europa, les Canaris sont bien décidés à réaliser l'exploit contre le club italien ce soir, et accéder aux huitièmes de finale de la compétition en s'imposant sur sa pelouse contre la Juve. Après le nul arraché par les Canaris au match aller, l'espoir est encore présent pour les hommes d'Antoine Kombouaré, qui vont tout faire pour vaincre les Turinois dans un match plein de promesses ce jeudi soir à Nantes.

Pour ce faire, le FC Nantes a de nombreux atouts, notamment Alban Lafont, qui est le meilleur gardien de Ligue Europa depuis le début de la saison. En plus de cela, les Canaris pourront compter sur plusieurs renforts arrivés lors du mercato hivernal, notamment Andy Delort qui, contrairement au match aller, sera bel et bien sur la pelouse de la Beaujoire ce soir pour le choc contre la Juventus. De son côté, l'international algérien est confiant, et compte bien réaliser l'exploit ce soir.

FC Nantes : Andy Delort explique son arrivée au FCN cet hiver

Recrue phare du FC Nantes cet hiver, Andy Delort a tout de suite été convaincu par le projet des Canaris, et n'a jamais douté sur son arrivée au club durant le mois de janvier, malgré quelques doutes de ses proches, comme il l'avoue à L'Équipe. "Au départ, ça a surpris tout le monde, même ma famille, quand j'ai parlé du projet de Nantes. Mais ici, je retrouve ce que j'aime. Déjà, un public extraordinaire, les valeurs d'un club familial, ce qu'on avait perdu depuis le début de saison avec Nice."

Andy Delort aura à cœur de réaliser une belle prestation ce soir avec le FC Nantes contre la Juventus pour se mettre dans la poche les supporters nantais et pourquoi pas se muer en héros contre les Turinois ce soir, sur la pelouse de la Beaujoire. "Dans l'idéal, une reprise de volée, une papinade. Des gens disent que mettre un but de fou ou du genou, c'est pareil. Non, moi j'aime bien marquer tout court, mais si je peux mettre un but de fou, c'est mon kif."