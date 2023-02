FC Nantes-Juventus : L'atout de taille du FCN en Ligue Europa

Publié par Jules le 23 février 2023 à 03:17

Alors que le FC Nantes affronte la Juventus ce jeudi pour le match retour des barrages, le FCN dispose d'un atout de taille en Ligue Europa.

Après avoir arraché le match nul à l'extérieur contre la Juventus (1-1) la semaine passée, le FC Nantes peut encore rêver d'une qualification en huitième de finale de Ligue Europa. En effet, cette égalisation de Ludovic Blas permet aux Canaris de rester en vie dans cette compétition, sans avoir de buts à rattraper ce jeudi à la Beaujoire contre les Bianconeri. Une soirée folle s'annonce donc sur la pelouse du FCN qui va tout faire pour tenter de valider son ticket pour la suite de la compétition.

Pour ce faire, les hommes d'Antoine Kombouaré devront se montrer solides face à l'armada offensive dont dispose la Juve, d'autant que les Bianconeri pourront compter sur le retour de Federico Chiesa, passeur décisif lors du match aller. Néanmoins, les Canaris ont un gros atout défensif au moment de recevoir le club italien, puisque le FC Nantes dispose de l'un des meilleurs gardiens de Ligue Europa depuis le début de la campagne 2022-2023.

FC Nantes : Alban Lafont, pierre centrale de l'édifice nantais

On le sait tous, Alban Lafont est un garçon pétri de talent. Sélectionné pour la première fois en Equipe de France par Didier Deschamps il y a quelques mois, le gardien du FC Nantes ne cesse d'étonner par sa précocité et son talent, quelle que soit la compétition. Le portier français de 24 ans est d'ailleurs le gardien de but ayant réalisé le plus d'arrêts en Ligue Europa cette saison.

Avec 28 arrêts en 7 rencontres, Alban Lafont s'illustre dans cette compétition et codétient le record du nombre de parades, à égalité avec Conor Hazard (HJK Helsinki). Néanmoins, ce dernier a encaissé plus de buts que le portier du FC Nantes. Désormais, le jeune gardien de but du FCN va devoir montrer, face à la Juve, qu'il peut réitérer ses belles performances contre des tops clubs, lui qui avait performé au match aller avec les Canaris.