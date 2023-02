FC Lorient : Plusieurs retours annoncés au FCL avant Auxerre

Publié par Enzo Vidy le 23 février 2023 à 14:50

Alors que le FC Lorient comptait plusieurs absents en début de semaine à l'entraînement, des cadres du FCL ont fait leur retour avant Auxerre.

Le FC Lorient veut continuer à rêver sur cette deuxième partie de saison. Actuellement 7e de Ligue 1, à seulement 4 points de la 5e place synonyme de qualification en Conference League, le FCL va recevoir l'AJ Auxerre dimanche prochain au Moustoir. Facile vainqueurs d'Ajaccio 3-0 le week-end dernier, les Lorientais ont renoué avec la victoire, et comptent bien entamer une nouvelle série.

Néanmoins, la tâche ne sera pas simple, face à une équipe auxerroise qui reste sur une belle victoire à domicile face à l'Olympique Lyonnais vendredi dernier, et qui doit absolument s'imposer pour espérer sortir de la zone rouge à l'issue de cette 25e journée de championnat. Le FC Lorient est donc prévenu, ce match face à l'AJA ne sera pas une simple formalité.

En revanche, Régis Le Bris devrait pouvoir compter sur la quasi totalité de son effectif pour cette rencontre. Malgré les absences de Bamba Dieng ou encore Stéphane Diarra à l'entraînement lors du début de semaine, plusieurs cadres du FC Lorient ont fait leur retour ce jeudi.

FC Lorient : Bamba Dieng et Stéphane Diarra de retour à l'entraînement

C'est un véritable ouf de soulagement pour Régis Le Bris et le FC Lorient. Bamba Dieng et Stéphane Diarra était bien présents à l'entraînement ce jeudi comme le rapporte Ouest-France, et devraient donc bien faire partie du groupe pour la réception de l'AJ Auxerre dimanche à 13h.

Autre bonne nouvelle pour l'entraîneur lorientais, toujours rapportée par Ouest-France, Bonke Innocent s'est entraîné toute la semaine avec ses coéquipiers et devrait, lui aussi, être de la partie face aux Bourguignons. À l'heure actuelle, les deux seuls forfaits d'ores et déjà actés pour le FC Lorient concernent Yvan Mvogo et Julien Laporte, tous les deux blessés.