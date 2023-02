FC Nantes : Les mots forts de Kombouaré après l'élimination

Publié par Ange A. le 24 février 2023 à 01:07

Antoine Kombouaré est passé aux aveux après la débâcle du FC Nantes face à la Juventus de Turin ce jeudi en Ligue Europa à La Beaujoire.

Le parcours du FC Nantes en Coupe d’Europe s’est arrêté ce jeudi. Le FCN a été corrigé à La Beaujoire par la Juventus de Turin (0-3) en barrages retour de la Ligue Europa. Un triplé d’Angel Di Maria a permis aux Bianconeri de l’emporter face aux Jaune et vert. Lesquels avaient pourtant ramené un nul (1-1) lors de la première manche au Juventus Stadium. Malgré une Juve diminuée par certaines absences, les Canaris n’ont pas pu créer l’exploit devant leur public. Entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré est passé aux aveux après cette déconvenue à domicile. Le technicien kanak a livré une analyse lucide sur la prestation de ses poulains face à une Vieille Dame plus entreprenante.

FC Nantes : Les aveux de Kombouaré après la Juventus

Pour le technicien kanak, la marche était trop haute pour le FC Nantes. Le coach nantais ne manque pas d’ailleurs de souligner l’expulsion sévère de Nicolas Pallois. Un fait de jeu qui n’a rendu davantage la tâche difficile au FCN. « La Juventus nous était supérieure, il n’y a rien à dire sur sa victoire. Nous, on a raté notre entame de match. Quand vous êtes mené au bout de 4 minutes, vous pouvez encore entretenir pas mal d’espoirs. Mais quand il y a 2-0 et une expulsion au bout de 10, c’est fini... Il n’y a pas de déception, on n’a pas été à la hauteur de l’évènement », confie Antoine Kombouaré devant la presse.

Éliminé de la Ligue Europa, le FC Nantes à encore un maintien en championnat à assurer ainsi sa couronne en Coupe de France à défendre. Les Canaris jouent d’ailleurs gros ce dimanche lors du derby contre le Stade Rennais avant d’affronter le RC Lens mercredi prochain en quarts de finale de la Coupe.