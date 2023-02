FC Nantes : Le FCN prêt pour l'exploit face à la Juventus

Publié par ALEXIS le 23 février 2023 à 06:07

Le FC Nantes doit réussir un exploit contre la Juventus, jeudi, pour aller en 8es de finale de la Ligue Europa. Kombouaré assure que son équipe est prête.

Le FC Nantes joue un match décisif de sa saison, ce jeudi (18h45), en Coupe d’Europe. Les Canaris affrontent la Juventus au stade de la Beaujoire, lors du match retour des barrages de la Ligue Europa. À l’aller, le FCN avait tenu la Juve en échec à Turin (1-1), grâce au but égalisateur de Ludovic Blas. L’équipe nantaise est pourtant encore loin d'être qualifiée. Elle doit gagner, tout comme le club du Piémont, pour rejoindre les équipes déjà présentes en 8es de finale. Le nul arraché en Italie n’est donc pas un avantage en tant que tel pour le club de Ligue 1.

Le FC Nantes doit encore batailler bec et ongles contre les Bianconeri de Massimiliano Allegri pour espérer se qualifier. Antoine Kombouaré donne même peu de chance à son équipe pour passer. « À combien évaluez-vous vos chances de vous qualifier ? Deux chances sur 10. Je m'attends à une partie très difficile », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match.

FC Nantes-Juventus : Antoine Kombouaré, « on est prêt »

Néanmoins, l’entraineur du FC Nantes a rassuré sur l’état d’esprit de son équipe, avant d’affronter la Juventus devant des milliers de supporters des Jaune et Vert. « Il y a beaucoup de sérénité, de tranquillité dans ce groupe. Je vois des joueurs tranquilles. On est prêt pour cet événement », a-t-il indiqué.

Le technicien kanak a également mis un gros coup de pression sur la Vieille Dame. « C’est surtout un grand match important pour la Juve. Pas pour nous. Si la Juventus perd contre nous, ils (les joueurs) sont ridicules. Alors que nous, si on perd, on joue le maintien en Ligue 1 et après un quart de finale de Coupe de France contre le FC Lens », a-t-il déclaré.