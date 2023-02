PSG Mercato : L'annonce détonante d'Hakimi sur son avenir

Publié par Ange A. le 24 février 2023 à 05:07

Latéral du PSG, Achraf Hakimi a levé un pan de voile sur son avenir. Le défenseur marocain affiche notamment ses ambitions pour le futur.

La présence d’Achraf Hakimi reste l’une des grosses inconnues pour le choc de dimanche contre l’Olympique de Marseille. Le PSG se déplace sur la pelouse de son dauphin marseillais pour l’affiche de la 25e journée de Ligue 1. Touché aux ischios, le Marocain n’a pas pris part à la dernière séance d’entraînement collective des Rouge et bleu. En marge de ce Classique, le latéral parisien s’est confié à Prime Video. L’ancien Merengue s’est notamment confié sur son avenir et ses ambitions avec le Paris SG. L’arrière droit âgé de 24 ans se montre notamment ambitieux avec le club de la capitale. Il entend marquer l’histoire du club francilien.

PSG Mercato : Hakimi affiche ses ambitions avec le Paris SG

L’international marocain souhaite notamment soulever la Coupe aux grandes oreilles avec le Paris Saint-Germain. « Je veux faire partie de ceux qui ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG. J’ai rejoint Paris pour gagner la Ligue des Champions. Je veux marquer l’histoire du club. Je veux continuer à écrire ma propre histoire et ça passe par gagner des titres », assure le Madrilène au micro du principal diffuseur du championnat.

Évoluant en Ligue 1 depuis la saison dernière, Achraf Hakimi a également livré ses impressions sur le championnat. Le champion d’Europe 2018 avec le Real Madrid ne cache pas sa surprise. « Avant d’arriver à Paris j’ai regardé les caractéristiques de la Ligue 1. J’ai vu que c’était très physique. J’adore ça, je suis quelqu’un de très physique alors ça me correspond bien. C’est le championnat qui m’a le plus surpris. La Ligue 1 est très difficile à jouer », confie le défenseur recruté contre 68 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan. Incertain face à Marseille, le Marocain a déjà disputé 31 rencontres cette saison pour 4 réalisations et 5 offrandes.