PSG Mercato : Lionel Messi, le terrible constat du Barça !

Publié par Jules le 24 février 2023 à 12:37

Éliminé par Manchester United en Ligue Europa hier soir, le Barça confirme ses difficultés depuis le départ de Lionel Messi au PSG.

Après l'élimination prématurée en Ligue des Champions au début de la saison, le FC Barcelone vient de connaître une nouvelle déconvenue en Coupe d'Europe. Hier soir, les Blaugranas se sont inclinés contre Manchester United (2-1), ce qui a ruiné les espoirs du Barça dans la compétition. Une nouvelle tuile pour Barcelone, qui ne disputera pas de compétition européenne durant le mois de mars 2023. Un échec terrible pour le club catalan, qui enchaîne des déconvenues depuis le départ de Lionel Messi au PSG.

Alors que tout va très bien en championnat, le FC Barcelone n'arrive plus à enchaîner sur la scène européenne. En ce qui concerne la Liga, le Barça est bien parti pour s'offrir un nouveau titre, alors que les Blaugranas comptent déjà 8 points d'avance sur le Real Madrid, 2e au classement. Néanmoins, en Coupe d'Europe, rien ne se passe comme prévu pour le Barça, et cela pourrait bien être lié au départ de Lionel Messi, qui a rejoint le PSG il y a plus d'un an et demi.

PSG Mercato : Le Barça n'y arrive pas sans Lionel Messi en Europe

Hasard ou pas, le FC Barcelone affiche un bilan terrible en Coupe d'Europe depuis le départ de Lionel Messi au PSG. Lorsque l'Argentin portait encore les couleurs du Barça, le club culé était un habitué des belles performances en Ligue des Champions, mais depuis le départ du septuple Ballon d'Or, rien ne va plus pour les Blaugranas sur la scène internationale, ce qui pousse le FC Barcelone a songé à un retour de l'attaquant en Catalogne.

La saison dernière, le FC Barcelone s'était déjà fait éliminer en phase de groupe de Ligue des Champions, avant de se faire sortir de la Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort, futur vainqueur de la compétition, en quart de finale. Même chose cette saison, puisque le Barça avait de nouveau terminé 3e de son groupe de Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, les Blaugranas n'ont même pas atteint les huitièmes de finale, puisqu'ils ont été vaincus par Manchester United dès les barrages. Un constat terrible, qui colle plutôt bien avec le départ de Lionel Messi durant l'été 2021.