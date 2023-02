ASSE : Un retour important à Saint-Etienne, la compo face à Pau

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 13:37

Sur une très bonne dynamique depuis plusieurs semaines, l' ASSE accueille Pau samedi, avec un important retour. Voici la compo de Saint-Etienne.

C'est un nouveau match décisif dans la lutte pour le maintien qui attend l' ASSE samedi à Geoffroy-Guichard. Actuellement sur une série de 3 victoires consécutives avec un succès face à Annecy (3-2), avant une nouvelle victoire à domicile contre Dijon (2-0), et plus récemment un nouveau succès à Nîmes (1-2), l'AS Saint-Etienne est en pleine confiance, et part nettement favori pour la rencontre de samedi.

Cependant, il faudra rester extrêmement prudent, car une défaite pourrait remettre l' ASSE en grand danger pour la suite de la saison. Pour ce match, Laurent Batlles devra évidemment se passer des services de Gaëtan Charbonnier, mais pourra compter sur le retour de Kader Bamba, et également d'un autre renfort offensif, suspendu lors de la belle victoire à Nîmes lundi dernier.

ASSE : Mathieu Cafaro de retour avec Saint-Etienne

Héroïque grâce à un but magistral lors de la victoire de l' ASSE 3-2 face à Annecy le 4 février dernier, Mathieu Cafaro avait également reçu un carton jaune après avoir enlevé son maillot en célébrant sa réalisation, et était donc suspendu pour la rencontre à Nîmes lundi dernier. Le milieu gauche stéphanois sera donc de retour samedi face à Pau, et une titularisation d'entrée de jeu n'est pas à exclure pour le joueur de 25 ans.

Le vrai casse-tête pour l'entraîneur de l' ASSE devrait surtout concerner la défense, notamment avec le retour d'Anthony Briançon en défense centrale. Comme l'indique Peuple-Vert ce vendredi. Dennis Appiah devrait retrouver son poste de défenseur central droit, et Laurent Batlles va devoir trancher entre Léo Petrot et Saïdou Sow en ce qui concerne le côté gauche de sa défense à 3.

La compo probable de l'ASSE face à Pau :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, A. Briançon, L. Petrot

Milieux de terrain : M. Cafaro, B. Bouchouari, T. Monconduit, V. Lobry, N. Nkounkou

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji