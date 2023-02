OGC Nice : Le Gym connaît son adversaire en Conference League

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 15:00

Alors que les barrages se sont achevés jeudi soir, l'OGC Nice connaît son prochain adversaire pour les 8es de finale de la Conference League.

Avec seulement 9 points pris en 6 journées de Conference League lors de la phase de poules, l'OGC Nice a réussi à terminer leader de son groupe, profitant d'une grande faiblesse concernant le niveau de ses adversaires. Si les Aiglons se sont bien repris lors des deux derniers matchs, le début du parcours européen était loin d'être idéal.

Tout avait commencé le 8 septembre dernier avec la réception de Cologne à l'Allianz Riviera, où l'avant-match avait littéralement tourné à la catastrophe, avec plusieurs affrontements violents entre les supporters allemands et niçois. Après un décalage d'environ 1h, le match s'était joué, et le Gym avait été tenu en échec 1-1.

Une semaine plus tard, l'OGC Nice concède un nouveau match nul (1-1) sur la pelouse du Partizan Belgrade, et connaîtra sa première victoire en Conference League à Slovacko (0-1). Mais une semaine plus tard, à l'occasion du match retour face à cette même équipe, les Niçois se sabordent à domicile, et concèdent une défaite (1-2) qui fait très mal au classement.

Finalement, l'OGC Nice parviendra à s'imposer devant son public contre le Partizan Belgrade (2-1) le 27 octobre, avant d'aller chercher un point précieux, synonyme de première place, le 3 novembre dernier à Cologne (2-2). De ce fait, le Gym est directement qualifié pour les 8es de finale de la Conference League.

OGC Nice : Le Gym affrontera le Sheriff Tiraspol en 8e de finale

Le nom n'est peut-être pas le plus effrayant sur le papier, mais ce tirage est loin d'être un cadeau pour l'OGC Nice. À l'occasion des 8es de finale de la Conference League, les Aiglons devront se frotter au Sheriff Tiraspol, équipe moldave qui reste sur une participation en Ligue des Champions la saison dernière, et qui avait causé bien des soucis au Real Madrid et à l'Inter Milan.

Prudence donc poour les hommes de Didier Digard qui ne sont clairement pas tirés d'affaire face à cet adversaire, mais auront tout de même la chance de jouer le match retour à domicile.