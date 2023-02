PSG : Deux retours de taille à deux jours du Classico contre l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2023 à 20:07

À deux jours du Classico contre l’OM, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’équipe du PSG a accueilli deux retours de poids dans son groupe.

Ce vendredi, à deux jours du Classico face à l’Olympique de Marseille, au stade Vélodrome, le Paris Saint-Germain s’est entraîné devant son public au Parc des Princes. Après avoir salué leurs supporters présents sur place et une photo devant la tribune du Collectif Ultras Paris , Lionel Messi et ses partenaires ont commencé leur entraînement devant plus de 30.000 fans réunis pour l’évènement. Lui-même de retour après une alerte virale, l’entraîneur parisien, Christophe Galtier, a récupéré deux joueurs d’importance.

En effet, à l’entraînement de ce vendredi, seuls Renato Sanches et Neymar manquaient à l’appel, puisque les deux latéraux titulaires, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, ont participé à la séance collective avec leurs coéquipiers. Une bonne nouvelle à deux jours du choc de la 25e journée du Championnat contre l’Olympique de Marseille. Ces présences ne suffisent pas encore à dire que Hakimi et Nuno Mendes seront prêts pour le match, mais il y a au moins de quoi avoir de l’espoir puisqu’ils n’ont pas été absents longtemps. Par ailleurs, le capitaine Marquinhos et Nordi Mukiele ont enchaîné après avoir retrouvé le groupe du PSG mercredi passé. Même si tous les joueurs ne sont pas rentrés aux vestiaires au même moment.

PSG : Mukiele et Kimpembe écourtent la séance d'entraînement

Absent de l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain jeudi, Christophe Galtier était bien à son poste sur le banc ce vendredi pour la séance ouverte au public, à en croire RMC Sport. Mais tout n’a pas été rose jusqu’à la fin de cette séance particulière puisque Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe ont eux écourté la séance. À 48 heures du Classique sur la pelouse de l’OM, cela laisse des interrogations en suspens et le coach Galtier en dira plus en conférence de presse ce soir.