ASSE-Pau FC : Tholot encense Saint-Etienne avant la confrontation

Publié par ALEXIS le 25 février 2023 à 13:17

Didier Tholot, entraineur de Pau FC, a évoqué le match contre l' ASSE en conférence de presse. Il se méfie des Verts dans leur antre de Geoffroy-Guichard.

Didier Tholot est aussi passé en conférence de presse pour évoquer la confrontation avec l’ ASSE à Geoffroy-Guichard, samedi (19h). Natif de la Loire (Fleurs) et ancien joueur du club ligérien (1991-1993), il s’attend à un match particulier à Saint-Étienne. « Oui il y a forcément une dimension particulière. À Saint-Etienne, je n’ai pas vécu forcément de grand moment comme à Bordeaux, mais je suis Stéphanois […]. Le club a un stade mythique. Quant tu y as joué et tu y reviens, tu sais ce que ça représente », a confié le coach des Béarnais.

L’ ASSE et Pau FC s’étaient neutralisé (2-2) au match aller disputé au Nouste Camp, en septembre 2022, lors de la 7e journée de Ligue 2. Pour le match retour, Didier Tholot se méfie encore plus de l’équipe de Laurent Batlles. Elle a été nforcée pendant le mercato hivernal et est sur une série de trois victoires consécutives.

« J’étais attristé par leur début de saison parce que ce club n’a rien à foutre en Ligue 2. Oui, je pense qu’il faut oublier l’ ASSE pour la course au maintien, je pense qu’ils ont l’effectif et font ce qu’il fallait pour finir certainement mieux au classement », a-t-il souligné.

ASSE-Pau FC : Tholot, « jouer à fond pour ne pas avoir de regret »

Néanmoins, le technicien du club des Pyrénées-Atlantiques n’avoue pas son équipe vaincue face aux Stéphanois. Bien au contraire, il entend rivaliser avec les Verts dans un Chaudron qui s'annonce très bouillant. « Ce match-là, c’est celui des compétiteurs, un match où il va y avoir 25 000 spectateurs […]. L' ASSE a de bons résultats, mais ça peut rester fragile. Donc à nous de faire en sorte de les faire douter, de jouer à fond et ne pas avoir de regret à la fin du match », a indiqué Didier Tholot