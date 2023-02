PSG Mercato : Marcus Thuram, la décision du Paris SG est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 14:17

Annoncé sur les traces de Marcus Thuram, qui va quitter librement le Borussia Mönchenglabach en fin de saison, le PSG a tranché pour l’attaquant français.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Marcus Thuram ne va pas poursuivre l’aventure avec le Borussia Mönchenglabach. Le club allemand a déjà annoncé la décision de l’international français de 25 ans de changer d’air à l’issue de son engagement. Désormais sur le marché, l’ancien avant-centre de l’EA Guingamp se voit associé à plusieurs clubs européens comme le Paris Saint-Germain. Mais le Mundo Deportivo révèle ce samedi que le fils de la légende Lilian Thuram, même si son profil est apprécié, n’est pas une priorité pour les Rouge et Bleu. Une situation qui place le FC Barcelone en pole position pour récupérer le vice-champion du monde 2022 dans quelques mois.

PSG Mercato : Marcus Thuram en route pour le Barça ?

D’après le Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur les traces de Marcus Thuram. À en croire le quotidien catalan, le Barça, l’Inter Milan, Chelsea, l’Atlético Madrid et Manchester United font aussi partie des clubs auxquels le natif de Parme a été proposé.

« L’attaquant français a été proposé au Barça, qui le servait déjà de prêt. Mais ce n’est pas le club auquel Thruam a été proposé et qui est attentif à son futur. Par exemple, Chelsea en fait une cible et voulait le recruter en janvier, alors que le PSG l’apprécie également comme possible renfort, même s’il n’est pas une priorité. Sans oublier l’Atlético de Madrid, qui voit le Français comme un joueur idéal pour le style de Simeone. L’Inter Milan aussi suit l’attaquant depuis plusieurs mois, et le dernier club dans le dossier est Manchester United », explique le journal espagnol, qui ajoute le Barça apprécie la polyvalence de Thuram, capable d’évoluer en pointe comme sur les côtés, ainsi que le fait qu'il soit libre.

Ancien joueur du club culé, Lilian Thuram a récemment avoué qu’il aimerait voir son fils suivre ses traces en enfilant un jour le maillot blaugrana. Reste maintenant à savoir quel club va accueillir le frère du milieu niçois Khéphren Thuram.