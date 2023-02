PSG Mercato : Ramos en plein doute pour son avenir, Paris attendu

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 15:47

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Mais le défenseur espagnol attend d’être fixé par le PSG.

À l’instar de Lionel Messi, dont le contrat expire également le 30 juin prochain, Sergio Ramos va devoir prendre une décision concernant son avenir dans les semaines à venir. Mais en attendant, le défenseur central de 36 ans intéresse du monde. Si en Espagne si le FC Séville aimerait rapatrier son ancien joueur, le club d’Arabie Saoudite, Al-Nassr, serait aussi sur le coup pour récupérer Ramos.

Après avoir frappé très fort durant l’hiver avec Cristiano Ronaldo, le club entraîné par le Français Rudi Garcia aimerait attirer son ancien coéquipier madrilène lors du prochain mercato estival. Le néo-retraité international espagnol pourrait ainsi signer un dernier gros contrat avant d’envisager la fin de sa carrière dans quelques années. Pour autant, le protégé de Christophe Galtier n’aurait pas encore tranché concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Sergio Ramos patiente encore

En effet, le quotidien Marca indique ce samedi que Al-Nassr serait très intéressé par le renfort de Sergio Ramos. Des émissaires du club saoudien « ont déjà pris contact avec l’entourage du défenseur pour exprimer leur intérêt à voir Ramos aux côtés de Cristiano Ronaldo. » Cependant, l’ancien capitaine du Real Madrid « n’a toujours pas de réponse » pour la formation arabe.

Et pour cause, Sergio Ramos attend de savoir s’il prolongera son engagement avec les Rouge et Bleu. Le journal espagnol explique notamment que, même s’il se sent à l’aise à Paris, « l’atmosphère au sein de l’équipe parisienne n’est pas la meilleure. » Comme Messi, le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 8 mars prochain, à l’Allianz Arena, pourrait décisif pour l’avenir du Champion du monde 2010 avec le Paris SG.