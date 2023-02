PSG Mercato : Encore une grande nouvelle pour la venue de Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 18:47

Annoncé sur les traces de Zinédine Zidane pour remplacer éventuellement Christophe Galtier, le PSG voit les obstacles tomber un par un sur cette piste.

Après avoir annoncé officiellement sa volonté de reprendre du service après un repos de plus d’une année, Zinédine Zidane ne manque pas de courtisans. Alors que Christophe Galtier pourrait être licencié en cas d’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le 8 mars prochain, l’émir du Qatar rêverait toujours de Zidane. En Espagne, le Real Madrid penserait aussi à un retour de son ancien coach, mais Carlo Ancelotti a rapidement refroidi cette option.

En effet, ce vendredi, en conférence de presse, l'entraîneur des Merengues a mis les choses au point concernant son avenir. « Est-ce que je pense que je serai là la saison prochaine ? Oui, oui. Je n'ai pas à prolonger. Je suis tranquille. Je dois juste gagner des matchs », a déclaré le technicien italien, dont le contrat expire en juin 2024. Une bonne nouvelle pour le Paris SG, qui a vu encore la voie se dégager davantage pour Zizou ces dernières heures.

PSG Mercato : Graham Potter éloigne Zidane de Chelsea

Outre le Real Madrid, la Juventus Turin et Chelsea seraient aussi intéressés par les services de Zinédine Zidane. Si la situation actuelle des Bianconeri n’encourage guère le Champion du monde 1998 à envisager un retour à Turin, les Blues ne devraient pas non plus tenter de le recruter, à en croire les propos de l’actuel manager du club londonien. De passage devant les médias ce vendredi, Graham Potter a ouvertement avoué avoir assisté à une réunion de crise avec ses dirigeants et sa place n’est pas du tout menacé malgré les mauvais résultats de son groupe.

« Pardon pour le retard, je sors d’une réunion de crise. Comment ça s'est passé ? Eh bien, je suis toujours là », a déclaré l’entraîneur anglais avant d’ajouter : « oui j’ai parlé aux dirigeants et il s’est toujours passé la même chose. Il y a toujours eu du soutien. Je suis sous pression ici depuis quatre mois selon vous (les médias). Avec les mêmes questions : "Avez-vous parlé aux propriétaires ? Bénéficiez-vous de leur soutien'" Cela continue et ils ont été super. Ils voient aussi où nous en sommes, mais en même temps ils sont frustrés parce que les résultats sont ce qu’ils sont et nous devons faire mieux. »

Sous contrat jusqu’en 2027, Graham Potter est donc encore loin d’un départ de Chelsea, fermant ainsi la porte de Londres à Zinédine Zidane. Encore une autre bonne nouvelle pour le Paris SG sur la piste Zizou.