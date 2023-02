Mercato PSG : Al-Khelaïfi répond cash pour le futur de Galtier

Publié par Ange A. le 26 février 2023 à 22:37

Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur Christophe Galtier. L’avenir du coach du PSG est sujet aux spéculations et un départ est évoqué.

Le Paris Saint-Germain a signé un succès de prestige dimanche sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Le PSG s’est imposé trois buts à zéro face à son dauphin olympien. Un doublé de Kylian Mbappé et un but de Lionel Messi ont permis au club francilien de remporter ce Classique. Un succès qui conforte quelque peu Christophe Galtier. La situation du coach du PSG a récemment été fragilisée par les performances à demi-teintes de son équipe. À tel point que son avenir avec le club francilien est sujet aux spéculations. Des pistes de succession sont même déjà évoquées de la succession de Galtier. Les noms de Thomas Tuchel et de Thiago Motta ont notamment circulé. Au sortir du succès Paris à Marseille, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le futur de l’entraîneur des Rouge et bleu.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi tranche pour l’avenir de Galtier

Le président du Paris Saint-Germain mise sur son entraîneur. Lequel aura notamment dû composer avec un effectif diminué par les pépins comme le souligne le patron du PSG. « J’ai toujours eu confiance en mon coach. Je sais ce qu’il pouvait donner, a clarifié le Qatari. Je sais que ça a été compliqué pour tout le monde après la Coupe du monde, mais spécialement pour nous parce qu’on a eu beaucoup de blessures, mais ce n’est pas une excuse », a indiqué le dirigeant qatari en zone mixte après la rencontre.

Vainqueur de Marseille, le Paris SG dispose désormais de huit points d’avance sur son dauphin. Mas il faudra encore d’autres prouesses pour davantage conforter la situation de Christophe Galtier. Un exploit contre le Bayern en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions est notamment attendu. La bande à Marquinhos s’était inclinée sur le plus petit des scores face aux Bavarois.