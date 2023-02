PSG : Nordi Mukiele envoie un message fort après Marseille

Publié par Jules le 27 février 2023 à 11:23

Alors que le PSG s'est imposé face à l'OM (0-3) au Vélodrome dimanche soir, Nordi Mukiele a envoyé un message fort après la rencontre.

Au bout d'un match complet de la part des hommes de Christophe Galtier, le PSG s'est finalement imposé assez finalement face à l'OM en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Une occasion pour le Paris Saint-Germain de creuser un peu plus l'écart qui le sépare de son adversaire du jour, 2e au classement en championnat. Une excellente opération sur le plan comptable, malgré la blessure de Presnel Kimpembe qui devrait l'éloigner des terrains durant de longs mois.

Pour cette rencontre, Nordi Mukiele remplaçait Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense. Une tâche qu'a bien rempli l'ancien défenseur du RB Leipzig, qui s'est montré plutôt efficace sur son couloir, et qui a su à la fois contenir les offensives Marseillaises, mais aussi amener le danger un peu plus haut sur le terrain. Le joueur a donc été précieux pour le PSG hier soir, et a rassuré sur les options à son poste, malgré l'absence du titulaire habituel au Paris Saint-Germain.

PSG : Nordi Mukiele déclare sa flamme aux supporters

Bien que les supporters du PSG n'aient pas pu se déplacer au Vélodrome, ils étaient très nombreux à faire le déplacement pour l'entraînement de vendredi, afin d'apporter leur soutien aux Parisiens, comme le souligne Nordi Mukiele après la rencontre. "Et la victoire elle est dédiée aux supporters puisque voilà, ils nous ont aidés aussi sur ce point, surtout à l’entraînement de vendredi, remercie le défenseur parisiens. Ils étaient beaucoup à venir nous soutenir et on leur rend la pareille en gagnant 3-0 ici à Marseille."

Une victoire très importante pour le PSG, à un peu plus d'une semaine du choc face au Bayern Munich. Un succès qui fait du bien au Paris SG, et à Nordi Mukiele, qui a livré une belle copie hier soir. "Gagner 3-0 ici au Vélodrome, c’est magnifique, surtout après avoir perdu en Coupe de France. Donc de gagner 3-0 ce soir, c’était très important, affirme le joueur. On a fait un très bon match du début jusqu’à la fin."