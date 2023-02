PSG : Après le Classico, un incroyable scandale secoue le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2023 à 20:23

Au lendemain de sa brillante victoire sur la pelouse de l’OM, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG doit faire face à un incroyable scandale concernant l’un de ses cadres.

C’est un autre scandale dont le Paris Saint-Germain se passerait volontiers au lendemain de son Classico remporté contre l’Olympique de Marseille (3-0) et à une dizaine de jours de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. En effet, le journal Le Parisien révèle ce mardi qu’une jeune femme s’est rendue ce week-end au commissariat, où elle a déclaré avoir été violée par le joueur du Paris SG, Achraf Hakimi. Elle aurait refusé de porter plainte, mais le parquet s’est autosaisi de l’affaire, à en croire la source régionale.

PSG : Quel sort pour Achraf Hakimi accusé de viol ?

Blessé et au repos en ce moment, Achraf Hakimi serait visé par une enquête policière pour viol. L’ancien arrière droit de l’Inter Milan serait accusé par une jeune femme de viol. Le Parisien explique en effet qu’en marge du Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, dimanche à 20h45, au stade Vélodrome, une jeune femme s’est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), où elle a affirmé aux policiers avoir été violée par l’international marocain de 24 ans.

« La victime présumée, 23 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), a indiqué ne pas souhaiter porter plainte, mais faire une déclaration de viol », indique le média francilien qui ajoute qu’au « vu de la gravité des faits et de la notoriété de l’auteur présumé, l’officier de police judiciaire de permanence ce dimanche a immédiatement appelé sa hiérarchie, l’État-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil (Val-de-Marne). »

Toujours selon la même source, la jeune fille et le partenaire de Kylian Mbappé se seraient contactés sur Instagram en janvier dernier. Les faits présumés auraient eu lieu ce samedi 25 février, à la veille du choc entre l’OM et le Paris SG, au domicile du joueur des Rouge et Bleu.