Angers SCO Mercato : Gérald Baticle n'est plus l'entraîneur d'Angers !

Publié par Enzo Vidy le 24 novembre 2022 à 11:07

Après une première partie de saison catastrophique, le club d' Angers SCO a décidé de se séparer de son entraîneur Gérald Baticle.

C'était presque inévitable au vu des mauvais résultats du SCO lors des 15 premiers matches de championnat. Dans un communiqué officiel, le SCO vient d'annoncer la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur. Gérald Baticle n'aura donc pas survécu à cette terrible série de 7 défaites consécutives. Le SCO d'Angers a également précisé dans son communiqué que c'est Abdel Bouhazam qui va assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, le club d'Angers SCO occupe actuellement la dernière place du championnat avec seulement 8 petits points. Le SCO possède par ailleurs la pire défense de Ligue 1 avec pas moins de 34 buts, et n'a remporté que deux matches seulement cette saison.

Angers SCO : Qui pour remplacer Gérald Baticle ?

Officiellement limogé par son club,Gérald Baticle devient donc le 7e coach à prendre la porte depuis le début de la saison en Ligue 1. Si à l'heure actuelle aucune information n'a été dévoilée concernant son potentiel remplaçant, des entraîneurs bien connus du championnat de France demeurent libre aujourd'hui. C'est notamment le cas d'un certain Pascal Dupraz, qui n'a pas réussi à sauver l'ASSE la saison dernière, mais qui est réputé pour aimer le challenge, et quand on regarde la situation du SCO d'Angers, son profil pourrait largement coller. Autre possibilité, Patrice Garande. En effet, l'ancien coach du SM Caen a quitté le DFCO en fin de saison dernière et est actuellement sans club. À Caen, il réussit à faire des miracles en faisant remonter le club en Ligue 1 lors de la saison 2013-2014.

Pour le retour du club dans l'élite, Patrice Garande parviendra à maintenir le club lors des deux saisons suivantes, avant d'annoncer son départ du SM Caen. Reste à savoir désormais le profil d'entraîneur que va rechercher le SCO pour la deuxième partie de saison. Les jours à venir devraient nous donner plus d'informations sur ce dossier.