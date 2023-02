OM : Un défenseur avoue avoir raté son match contre le Paris SG

Publié par Jules le 28 février 2023 à 08:57

Dimanche soir, l'OM s'est incliné face au PSG durant le classico. Une contre-performance que ne nie pas l'un des principaux intéressés après le match.

Au terme d'un match globalement maîtrisé par le PSG, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Vélodrome ce dimanche soir. Une défaite qui vient marquer un coup d'arrêt dans la belle forme des Marseillais ces dernières semaines, et qui permet au Paris Saint-Germain de prendre encore un peu plus d'avance au classement sur l'Olympique de Marseille, 2e de Ligue 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout n'a pas été parfait du côté des Olympiens durant cette rencontre difficile.

Durant cette rencontre, l'OM n'a jamais vraiment eu l'occasion de prendre ce classico à son avantage et a été sévèrement puni par un 3-0 infligé par Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Dimanche soir, c'est surtout la défense de l'Olympique de Marseille qui a été pointé du doigt, à commencer par Eric Bailly, titulaire contre le PSG, et qui a notamment été la cible de Thierry Henry après la rencontre. Une mauvaise prestation qu'atteste le principal intéressé.

OM : Eric Bailly confirme sa mauvaise performance contre le PSG

En grande difficulté face à Kylian Mbappé, Eric Bailly affirme lui-même que cette rencontre a été très difficile pour lui. "Comme tout le monde, j’ai connu un match très difficile. [...] Il y a eu des petites erreurs et face à de tels joueurs, ça se paie cash, explique le défenseur de l'OM. [...] Comme vous l’avez vu, au début, c’était un marquage individuel. Après, quand on est bas, on repasse en zone. Mais il y a eu des moments de déconcentration, c’est une défaite très difficile."

Un match à oublier pour l'OM, qui va avoir de nouvelles échéances, et des occasions de briller très bientôt. Ce mercredi, l'Olympique de Marseille affronte le FC Annecy en Coupe de France, et va devoir s'imposer pour espérer se qualifier en demi-finale de la compétition. Une première occasion pour les Olympiens de faire oublier ce mauvais résultat contre le PSG.