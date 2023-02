RC Lens : Un cadre du RCL prépare un plan face au FC Nantes

Publié par Enzo Vidy le 28 février 2023 à 11:10

Alors que le RC Lens affronte le FC Nantes en Coupe de France mercredi à la Beaujoire, un cadre du RCL prépare un plan pour la qualification.

C'est un moment très important que s'apprête à vivre le RC Lens cette saison. Mercredi, les Sang et Or se déplacent à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes, tenant du titre de la dernière édition de la Coupe de France. Dans une dynamique bien moins redoutable que ces derniers mois, le RC Lens devra s'employer pour se qualifier, et peut déjà s'estimer heureux de ne pas avoir à faire face à l'ambiance du public nantais, puisque ce match se jouera à huis clos.

Pour ce quart de finale, Franck Haise, présent en conférence de presse lundi, fait face à deux incertitudes au sein de son effectif. En effet, Adrien Thomasson et Ismaël Boura ne sont pas encore certain d'être dans le groupe lensois. Néanmoins, l'entraîneur du RC Lens pourra compter sur une équipe expérimentée, avec notamment la présence d'un homme d'expérience dans les cages, qui a déjà un plan en tête pour permettre à son équipe de se qualifier.

RC Lens : Jean Louis-Leca sera prêt pour les tirs au but

Les Lensois le savent, le FC Nantes est une équipe redoutable dans cet exercice. Pour se donner un maximum de chance de sortir vainqueur d'une éventuelle séance de penalty, Jean Louis-Leca, deuxième gardien du RC Lens, a longuement travaillé sur le sujet ces dernières heures.

Selon les informations communiquées par La Voix du Nord, le gardien lensois a déjà préparé une bouteille avec un papier où il est mentionné les différentes indications concernant les tireurs nantais. Une tactique souvent utilisé par les gardiens, comme c'était déjà le cas la semaine dernière en Ligue Europa entre le Stade Rennais et le Shakhtar Donetsk, qui a vu les Ukrainiens se qualifier grâce à leur portier. Reste à savoir si Jean Louis-Leca aura la même réussite demain soir à la Beaujoire en cas de tirs au but.